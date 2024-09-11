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17:48, 11 сентября 2024Мир

Британия объявила о новом многомиллионном пакете помощи для Украины

Глава МИД Британии Лэмми объявил о новом пакете помощи Киеву на 600 млн фунтов

Фото: Alina Smutko / Reuters

Лондон объявил о новом пакете помощи Киеву стоимостью более 600 миллионов фунтов стерлингов (около 781 миллиона долларов). Об этом сообщил глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми, передает Reuters.

«Вместе с США мы будем твердо стоять на стороне Украины столько, сколько потребуется», — подчеркнул Лэмми.

Британское правительство к концу текущего года передаст Вооруженным силам Украины (ВСУ) сотни ракет, десятки тысяч боеприпасов и «больше» бронетехники.

242 миллиона фунтов стерлингов Лондон выделил на гуманитарные нужды Киева и 484 миллиона — на кредитование Украины Всемирным банком.

11 сентября государственный секретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми прибыли в Киев для встречи с Владимиром Зеленским и другими украинскими чиновниками.

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      Лина Пивоварова
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