Британия объявила о новом многомиллионном пакете помощи для Украины

Глава МИД Британии Лэмми объявил о новом пакете помощи Киеву на 600 млн фунтов

Лондон объявил о новом пакете помощи Киеву стоимостью более 600 миллионов фунтов стерлингов (около 781 миллиона долларов). Об этом сообщил глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми, передает Reuters.

«Вместе с США мы будем твердо стоять на стороне Украины столько, сколько потребуется», — подчеркнул Лэмми.

Британское правительство к концу текущего года передаст Вооруженным силам Украины (ВСУ) сотни ракет, десятки тысяч боеприпасов и «больше» бронетехники.

242 миллиона фунтов стерлингов Лондон выделил на гуманитарные нужды Киева и 484 миллиона — на кредитование Украины Всемирным банком.

11 сентября государственный секретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми прибыли в Киев для встречи с Владимиром Зеленским и другими украинскими чиновниками.