Зеленский призвал Запад к откровенности по ударам вглубь России

Зеленский: Запад должен быть откровенным в вопросе разрешения на удары вглубь РФ

Запад должен быть откровенным в вопросе разрешения Украине на удары переданным оружием вглубь территории России. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает УНИАН в своем Telegram-канале.

Зеленский призвал западных политиков к откровенности и потребовал разрешение бить переданным оружием. По его мнению, решение стран Запада должно быть мотивировано желанием помочь Украине, а не политическими соображениями.

«Снимать ограничения — значит снимать ограничения», — высказался политик. Он добавил, что Запад должен выдать разрешение на использование оружия в полном объеме. По словам Зеленского, оговорки о расстоянии будут показывать желание Запада избежать медийного давления.

Ранее Зеленский пожаловался на отказ Запада атаковать вглубь России. Он также призвал обеспечивать Украину боеприпасами к вооружению, по которому снимаются ограничения.