На Западе заявили о предоставлении Украиной США и Британии целей для ударов по России

Reuters: Украина передала США и Великобритании цели для ударов по России

Украина передала США и Великобритании цели для ударов по России западным дальнобойным оружием. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

«Два европейских дипломата, говорившие на условиях анонимности, сообщили, что Украина представила США и Великобритании список потенциальных целей на территории России, которые могут быть поражены, если им позволят», — отмечается в материале.

Авторы материала подчеркивают, что Киев хотела запросить американские ракеты ATACMS, однако Вашингтон отказался их предоставить, так как обозначенные для ударов российские аэродромы находятся вне зоны досягаемости. Кроме того, украинские власти рассчитывают получить одобрение на применение британских ракет Storm Shadow и французских ракет SCALP.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что разрешение ВСУ бить вглубь России западным дальнобойным оружием будет означать прямое вовлечение Североатлантического альянса в конфликт. Он подчеркнул, что возможное решение Запада поменяет «всю природу конфликта». Также российский лидер добавил, что Россия «будет принимать соответствующие решения, исходя из тех угроз, которые будут создаваться стране».