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12:46, 14 сентября 2024Мир

В Британии заявили об угрозах Западу на фоне слов Путина об ударах ВСУ

Политик Кертен: разрешение ВСУ бить вглубь России несет угрозы для Запада

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Разрешение Вооруженным силам Украины (ВСУ) бить вглубь России несет угрозы для Запада. Об этом в связи с заявлениями президента России Владимира Путина заявил лидер британской партии «Наследие» Дэвид Кертен в своем аккаунте в социальной сети X (бывший «Твиттер»).

«Позволить Украине обстрелять Россию британскими ракетами Storm Shadow — это безумная эскалация, которая ставит под угрозу безопасность всего коллективного Запада», — предупредил политик.

Кертен также подчеркнул, что подобные меры нацелены на прикрытие экономической экспансии стран Запада на Украину. По его словам, это в том числе активно осуществляет военно-промышленный комплекс (ВПК) стран Североатлантического альянса.

Ранее Путин заявил, что разрешение ВСУ бить вглубь России западным дальнобойным оружием будет означать прямое вовлечение Североатлантического альянса в конфликт. Он подчеркнул, что возможное решение Запада поменяет «всю природу конфликта». Также российский лидер добавил, что Россия «будет принимать соответствующие решения, исходя из тех угроз, которые будут создаваться стране».

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      Максим Габриелян
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