В Великобритании показали карту попавших под удар с Украины аэродромов России

The Times: под ударом украинских ракет Storm Shadow оказались 14 аэродромов РФ

Под удар ракет Storm Shadow, которыми Великобритания может разрешить Украине бить вглубь России, оказались 14 аэродромов. Карту попавших под удар российских взлетно-посадочных полос показала газета The Times.

«Вместо того чтобы ждать официального одобрения со стороны США, [премьер-министр Великобритании] сэр Кейр [Cтармер] должен предоставить президенту [Украины Владимиру] Зеленскому то, что ему крайне необходимо сегодня», — приводятся в публикации слова экс-министра обороны Соединенного королевства Бена Уоллеса.

