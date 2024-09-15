Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:35, 15 сентября 2024Мир

В Великобритании показали карту попавших под удар с Украины аэродромов России

The Times: под ударом украинских ракет Storm Shadow оказались 14 аэродромов РФ

Фото: Lewis Joly / AP

Под удар ракет Storm Shadow, которыми Великобритания может разрешить Украине бить вглубь России, оказались 14 аэродромов. Карту попавших под удар российских взлетно-посадочных полос показала газета The Times.

«Вместо того чтобы ждать официального одобрения со стороны США, [премьер-министр Великобритании] сэр Кейр [Cтармер] должен предоставить президенту [Украины Владимиру] Зеленскому то, что ему крайне необходимо сегодня», — приводятся в публикации слова экс-министра обороны Соединенного королевства Бена Уоллеса.

Что думаешь? Оцени!
      Глеб Палехов
      Обсудить
      Последние новости

      «Такие случаи бывают». В Госдуме отреагировали на отказ Алаудинова помогать бойцам, сдавшимся в плен ВСУ

      В США заявили о фактическом проигрыше Украины

      Украина опровергла наличие плана по заморозке боевых действий

      Дания впервые заключила сделку с Украиной о производстве артиллерийских установок

      В Великобритании показали карту попавших под удар с Украины аэродромов России

      Мощный пожар на складе перекинулся на частные дома в Ростовской области

      Появились новые кадры столкновения двух теплоходов в Санкт-Петербурге

      В Москве рассказали о ситуации с отравлением десятков ветеранов

      Путин проведет совещание по развитию беспилотной авиации

      В ЛНР загорелся алюминиевый завод

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше