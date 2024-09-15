В Великобритании показали карту попавших под удар с Украины аэродромов России

Под удар ракет Storm Shadow, которыми Великобритания может разрешить Украине бить вглубь России, оказались 14 аэродромов. Карту попавших под удар российских взлетно-посадочных полос показала газета The Times.
«Вместо того чтобы ждать официального одобрения со стороны США, [премьер-министр Великобритании] сэр Кейр [Cтармер] должен предоставить президенту [Украины Владимиру] Зеленскому то, что ему крайне необходимо сегодня», — приводятся в публикации слова экс-министра обороны Соединенного королевства Бена Уоллеса.