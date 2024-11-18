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12:47, 18 ноября 2024Мир

В Кремле назвали главную опасность разрешения Западом ударов ВСУ вглубь России

Песков: вопрос ударов вглубь РФ опасен тем, что их могут наносить страны Запада 
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Attila Husejnow / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Главная опасность в вопросе разрешения Вооруженным силам Украины (ВСУ) наносить удары вглубь российской территории западным дальнобойным оружием состоит в том, что эти удары могут наносить только страны Запада. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Дело в том, что эти удары наносит не Украина, эти удары наносят те страны, которые дают разрешение», — отметил представитель Кремля.

По словам Пескова, целенаведение и другое обслуживание выполняют не украинские военные, а специалисты из западных стран. Это кардинальным образом меняет модальность их вовлеченности в конфликт.

Ранее газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал применение ВСУ дальнобойных ракет ATACMS по территории России. Решение было принято на фоне того, что Москва якобы задействовала в боевых действиях в Курской области войска из Северной Кореи. После этого издание Le Figaro написало, что Франция и Великобритания также разрешили Киеву нанести удары вглубь России ракетами SCALP и Storm Shadow. Вскоре газета удалила эту публикацию без объяснения причин.

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