Le Figaro удалило информацию о разрешении Франции и Британии на удары вглубь России

Le Figaro удалило данные о разрешении Франции и Британии на удары вглубь России

Издание Le Figaro удалило информацию о разрешении Франции и Великобритании на удары вглубь России дальнобойными ракетами, поставленными Украине. Данные были опубликованы 17 ноября.

В публикации ранее было указано, что Лондон и Париж позволили Киеву наносить по российской территории удары с помощью таких ракет, как SCALP и Storm Shadow. В настоящее время эта информация удалена, и материал содержит данные лишь о разрешении США на удары с помощью дальнобойных ракет ATACMS.

В подписи к статье также указано, что она была опубликована 17 ноября, а 18 ноября в нее были внесены изменения.

Ранее президент США Джо Байден впервые санкционировал применение Украиной ATACMS по территории России.