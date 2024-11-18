Хинкл: решение Байдена бить ATACMS по РФ определило судьбу Зеленского

Решение президента США Джо Байдена касательно ударов украинских военных по территории России определило судьбу президента Владимира Зеленского. Такое мнение выразил политический комментатор Джексон Хинкл.

В соцсети X он написал, что мир Зеленского скоро должен рухнуть, «как рано или поздно это происходит со всеми марионетками США». На фоне этого Хинкл сделал вывод, что последние события предрешили судьбу Зеленского. В заключение он также назвал президента Украины «ходячим мертвецом».

Фото: Yves Herman / Reuters

США впервые разрешили украинцам наносить удары ATACMS по России

Американские политики долгое время не давали разрешения на удары украинских войск по России дальнобойными ракетами. В Вашингтоне всегда отмечали, что это обеспечит лишь ограниченное влияние на поле боя, но в то же время может привести к эскалации конфликта.

Американский президент Джо Байден впервые 17 ноября дал согласие на применение Украиной дальнобойных ракет ATACMS по территории России. Как рассказали источники NYT, это решение было принято на фоне того, что Москва якобы задействовала в боевых действиях войска из Северной Кореи.

Предполагается, что Киев ударит по России уже в ближайшие дни.

Москва же может подготовить силовой ответ Соединенным Штатам и их союзникам, заявили об опасениях в команде Джо Байдена. Помимо этого, президент России еще в сентябре отмечал, что разрешение ВСУ бить по России может означать прямое вовлечение НАТО в конфликт.

Фото: United States Army / Reuters

Зеленского и ранее называли марионеткой Запада

В ноябре турецкий обозреватель телеканала Ülke TV заявлял, что президент Владимир Зеленский и его ближайшие союзники превратились в марионеток Запада. Журналисту вспомнились договоренности Киева и Москвы за 2022 год и то, как диалог был прерван по инициативе тогдашнего премьера Британии Бориса Джонсона. В тот момент британский политик призвал Зеленского и дальше вести боевые действия. На фоне этого обозреватель уточнил, что Зеленский — марионетка, а США и Запад «дергают его за нитки», указывая, что сделать дальше.

В апреле российский политолог, профессор Высшей школы экономики Марат Баширов также говорил об урегулировании конфликта на Украине. Тогда он рассказывал, что предложение о мире должно идти не от властей Украины, а лишь от США. Зеленский, по его словам, является лишь марионеткой, а переговоры в том числе должны вестись о глобальных вопросах стратегической стабильности.

Также недавно официальный представитель МИД Мария Захарова прояснила вопрос участия России в «саммитах мира». По ее мнению, Москва не намерена посещать подобные мероприятия, так как «это очередное проявление мошенничества англосаксов и их украинских марионеток». В то же время она указала, что разрешить нынешний конфликт без учета интересов России невозможно.