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21:28, 17 ноября 2024Мир

В команде Байдена выразили опасения в провоцировании России на силовой ответ против США

NYT: команда Байдена опасается, что дальнобойные удары ВСУ спровоцируют Россию
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Chris Kleponis / Globallookpress.com

Команда президента США Джо Байдена выразила опасения, что разрешение для Вооруженных сил Украины (ВСУ) на нанесение дальнобойных ударов по территории России может спровоцировать Москву на силовой ответ против Соединенных Штатов и союзников. Об этом пишет газета The New York Times (NYT).

«Некоторые официальные лица США опасаются, что использование Украиной ракет ... может побудить президента России Владимира Путина принять ответные меры с применением силы против Соединенных Штатов и их партнеров по коалиции», — говорится в публикации.

Ранее стало известно, что Байден впервые санкционировал применение Украиной дальнобойных ракет ATACMS по территории России. Как рассказали источники NYT, решение было принято на фоне того, что Россия якобы задействовала в боевых действиях в Курской области войска из Северной Кореи.

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