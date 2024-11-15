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05:43, 15 ноября 2024Интернет и СМИ

Зеленского назвали марионеткой Запада

Турецкий журналист Джейхун Бозкурт назвал Зеленского марионеткой Запада
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Gleb Garanich / Reuters

Турецкий журналист Джейхун Бозкурт заявил, что президент Украины Владимир Зеленский и его окружение оказались в ситуации, когда они превратились в марионеток Запада. Об этом он высказался в эфире канала Ülke TV, запись опубликована на YouTube.

Бозкурт напомнил о договоренностях между Россией и Украиной весной 2022 года в Стамбуле, когда диалог между сторонами сорвался по инициативе экс-премьера Британии Бориса Джонсона. Британский политик тогда призвал Зеленского продолжать вооруженные действия.

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«...Вы не можете действовать без американских инструкций через британских посредников, то есть вы марионетка, и кукловод дергает вас за нитки так, как он хочет», — подчеркнул журналист.

Ранее российский посол в Лондоне Андрей Келин заявил, что Борис Джонсон сорвал все достижения по налаживанию переговорного процесса между Россией и Украиной весной 2022 года. По его словам, Джонсон прибыл на переговоры «по благословению из Вашингтона».

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