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21:42, 17 ноября 2024Бывший СССР

Раскрыты возможные сроки удара Киева дальнобойным оружием по территории России

Reuters: Киев планирует нанести удары по территории России в ближайшие дни
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: РИА Новости

Украина планирует нанести удары по территории России с применением дальнобойного оружия в ближайшие дни. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

«Украина планирует осуществить первые удары с применением дальнобойного оружия в ближайшие дни», — заявило агентство.

Ранее сообщалось, что Украина первоначально будет использовать ракеты большой дальности ATACMS для защиты своих военных в Курской области. По данным источников The New York Times, дальнобойное оружие будет использовано «против российских и северокорейских войск» в приграничном регионе.

Президент США Джо Байден впервые санкционировал применение Украиной дальнобойных ракет ATACMS по территории РФ. Решение приняли на фоне информации о том, что Россия задействовала в боевых действиях в Курской области войска КНДР.

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