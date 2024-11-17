Раскрыты возможные сроки удара Киева дальнобойным оружием по территории России

Украина планирует нанести удары по территории России с применением дальнобойного оружия в ближайшие дни. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.
«Украина планирует осуществить первые удары с применением дальнобойного оружия в ближайшие дни», — заявило агентство.
Ранее сообщалось, что Украина первоначально будет использовать ракеты большой дальности ATACMS для защиты своих военных в Курской области. По данным источников The New York Times, дальнобойное оружие будет использовано «против российских и северокорейских войск» в приграничном регионе.
Президент США Джо Байден впервые санкционировал применение Украиной дальнобойных ракет ATACMS по территории РФ. Решение приняли на фоне информации о том, что Россия задействовала в боевых действиях в Курской области войска КНДР.