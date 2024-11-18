«Он — единственный, кто может объединить обе стороны». В команде Трампа ответили на разрешение США бить вглубь России

Представитель Трампа Чунг не прокомментировал решение Байдена об ударах по РФ

В команде избранного президента США Дональда Трампа отреагировали на решение действующего главы Белого дома Джо Байдена разрешить Украине бить вглубь территории России американскими ракетами большой дальности.

Представитель его переходного штаба Стивен Чунг отказался давать развернутый комментарий, однако напомнил о заявлениях Трампа о своей способности завершить конфликт.

«Как заявил президент Трамп в ходе предвыборной кампании, он — единственный человек, который может объединить обе стороны для переговоров о мире и работы над прекращением войны и убийств», — заявил директор по коммуникациям.

Фото: Marco Bello / Reuters

Чунг также не ответил на вопрос, получили ли Трамп или его новые советники по национальной безопасности предварительное предупреждение от администрации Байдена о решении.

Сын Трампа назвал принявших решение имбецилами

Сын избранного президента США Дональд Трамп-младший, в свою очередь, эмоционально прокомментировал новость о разрешении украинской армии использовать ракеты ATACMS по территории России.

Он намекнул, что на принятие решения Белый дом подтолкнул военно-промышленный комплекс, заявив, что там, похоже, «хотят быть уверенными, что начнется третья мировая война, прежде чем у моего отца появится шанс создать мирное решение и спасти жизни». Он призвал заморозить «эти триллионы долларов».

Будь проклята жизнь! Имбецилы! Дональд Трамп-младший

В команде Байдена выразили опасения из-за решения

Ранее газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что Байден впервые санкционировал применение ВСУ дальнобойных ракет ATACMS по территории России. Решение было принято на фоне того, что Москва якобы задействовала в боевых действиях в Курской области войска из Северной Кореи. Франция и Великобритания также разрешили Киеву нанести удары вглубь России ракетами SCALP и Storm Shadow.

При этом в команде Байдена выразили опасения, что это разрешение для Вооруженных сил Украины может спровоцировать Москву на силовой ответ против Соединенных Штатов и союзников. Однако другие американские чиновники заявили, что считают эти опасения преувеличенными. Белый дом в свою очередь отказался комментировать сообщения газеты.

Фото: 8th United States Army / Handout / Reuters

Утверждается, что Украина планирует ударить по российской территории американскими ракетами уже в ближайшие дни.

Первоначально оружие, скорее всего, будет использовано против российских и якобы находящихся там северокорейских войск для защиты украинских сил в Курской области.