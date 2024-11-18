Трамп назвал имбецилами ответственных за разрешение ВСУ ударов вглубь России

Дональд Трамп-младший оскорбил ответственных за разрешение ударов по РФ

Сын избранного президента США Дональда Трампа, Дональд Трамп-младший, эмоционально прокомментировал новость о разрешении украинской армии атак дальнобойным оружием со стороны США, Франции и Германии. Соответствующий пост опубликован в социальной сети Х.

«К черту жизнь!!! Имбецилы», — коротко прокомментировал он. В последующих постах он также высказался о том, что это решение пролоббировано компаниями военно-промышленного комплекса США, которые хотят помешать миротворческим инициативам его отца после официального вступления в должность 20 января 2025 года.

Впервые о подобном решении действующего президента США Джо Байдена стало известно 17 ноября. По данным источников NYT, первоначально оружие, скорее всего, будет использовано против российских и якобы находящихся там северокорейских войск для защиты украинских сил в Курской области на западе России.