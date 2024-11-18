В команде Трампа отреагировали на решение Байдена по ударам вглубь России

Представитель Трампа Чунг отказался комментировать решение по ударам вглубь РФ

Представитель команды избранного президента США Дональда Трампа Стивен Чунг отказался комментировать сообщения о решении действующего главы государства Джо Байдена разрешить Вооруженным силам Украины (ВСУ) применять дальнобойные ракеты ATACMS для ударов по российской территории. Об этом сообщает CNN.

«Как заявил президент Трамп в ходе предвыборной кампании, он — единственный человек, который может объединить обе стороны для переговоров о мире и работать над прекращением войны и убийств», — заявил Чунг.

Он не ответил на вопрос, получала ли команда избранного президента предварительное предупреждение от администрации Байдена о принятом им решении.

Ранее газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники сообщила, что Байден впервые санкционировал применение ВСУ дальнобойных ракет ATACMS по территории России. Решение было принято на фоне того, что Москва якобы задействовала в боевых действиях в Курской области войска из Северной Кореи. Франция и Британия также разрешили Киеву нанести удары вглубь России ракетами SCALP и Storm Shadow.