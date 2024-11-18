В США раскрыли подробности решения Байдена по ударам вглубь России. Когда он его принял и на что надеется?

Axios: США сняли запрет на удары ATACMS по России около трёх дней назад

Решение президента США Джо Байдена касательно ударов украинских военных по территории России имеет важное пояснение. Его раскрыло западное издание Axios.

По данным источника, осведомленного в этом вопросе, использование армейских тактических ракетных систем (ATACMS) распространяется только на Курскую область. Таким образом, президент США дал согласие на удары украинцев только по ограниченной части России — по той, где сейчас, как пишет издание, «размещены северокорейские войска».

Американские чиновники надеются, что если северокорейские войска под Курском будут атакованы, Пхеньян может пересмотреть свое решение об отправке войск в Россию Axios

Как уточнил собеседник издания, данные о решении Байдена передали украинским властям около трех дней назад.

Фото: Hannah McKay / Reuters

США впервые позволили украинцам наносить удары ATACMS по России

17 ноября президент США впервые санкционировал применение Украиной дальнобойных ракет ATACMS по территории России. Как рассказали источники NYT, решение было принято на фоне того, что Москва якобы задействовала в боевых действиях войска из Северной Кореи.

Насколько известно, долгое время США отказывались давать согласие на удары украинских войск по России. В Вашингтоне поясняли, что все это даст лишь ограниченное влияние на поле боя, но в то же время может привести к эскалации конфликта.

Bloomberg также писал, что несколько лидеров Европейского союза (ЕС) давно настаивали на подобном разрешении от США. В свою очередь, официальный представитель МИД Мария Захарова заявляла, что страны Запада «продолжают играть с огнем», размышляя о дальнобойных ракетах. При этом президент России отметил, что разрешение ВСУ бить по России может означать прямое вовлечение НАТО в конфликт.

Фото: South Korea Defense Ministry / AP

Зеленский напомнил об украинском «плане победы» после решения США по ударам

Как предполагается, Киев может ударить по России уже в ближайшие дни. Американская газета NYT также пояснила, что сначала, скорее всего, ВСУ будут использовать ATACMS против северокорейских войск, якобы помогающих Российской армии защищать Курскую область.

Украинский президент Владимир Зеленский, в свою очередь, не раскрыл точных данных о том, когда армия начнет бить по России. При этом он указал, что «удары наносят не словами».

Зеленский также добавил, что согласие США по этому вопросу стало частью «плана победы» Украины, который он представил Верховной Раде и западным партнерам. Украинский лидер напомнил, что одним из важных моментов инициативы является дальнобойность армии.