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23:36, 17 ноября 2024Бывший СССР

Зеленский прокомментировал разрешение ВСУ бить вглубь России

Зеленский назвал разрешение ВСУ бить вглубь России частью плана победы Украины
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Gleb Garanich / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал разрешение Вооруженным силам страны (ВСУ) бить вглубь территории России. Об этом он заявил в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

Зеленский назвал разрешение ВСУ бить вглубь России частью плана победы Украины, который он представил партнерам. Он напомнил, что одним из пунктов инициативы является дальнобойность армии.

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«Сегодня многие в СМИ говорят о том, что мы получили разрешение на ответные действия. Но удары наносят не словами. Такие вещи не анонсируют. Ракеты сами за себя скажут. Обязательно», — заверил он.

Ранее президент США Джо Байден впервые санкционировал применение Украиной дальнобойных ракет ATACMS по территории России. Решение было принято на фоне того, что Москва якобы задействовала в боевых действиях в Курской области войска Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР).

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