Полковник высказался о способах использования западных ракет ВСУ

Полковник Литовкин: разрешение наносить удары вглубь Росси не поможет ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) будут использовать западные ракеты для того, чтобы сеять панику среди мирного населения России, заявил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин. Он добавил, что разрешение на нанесение ударов вглубь России носит скорее информационно-психологический характер.

«Эта история с разрешением наносить удары вглубь России никак не повлияет на ход конфликта. Это больше информационно-психологическая операция, потому что ракеты ATACMS уже неоднократно использовались для ударов по нашей территории, и мы их сбивали так же, как и другие. Ничего нового в этом нет», — подчеркнул военный.

Литовкин подчеркнул, что благодаря эффективной системе противовоздушной обороны (ПВО) Россия способна противостоять попыткам нанесения ударов западными ракетами по своей территории.

«В принципе, особой сложности нет. Но сплошного поля ПВО у нас нет и быть не может. Также, когда, к примеру, летят беспилотники, а мы их сбиваем, падают обломки, поджигают дома, ранят людей. Здесь может быть такая же история», — допустил полковник.

Ранее президент США Джо Байден впервые санкционировал применение Украиной дальнобойных ракет ATACMS по территории России. Как заявили собеседники The New York Times, решение было принято на фоне того, что Россия якобы привлекла к участию в боевых действиях в Курской области войска из Северной Кореи.