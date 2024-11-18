Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:12, 18 ноября 2024Бывший СССР

Полковник высказался о способах использования западных ракет ВСУ

Полковник Литовкин: разрешение наносить удары вглубь Росси не поможет ВСУ
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Attila Husejnow / Globallookpress.com

Вооруженные силы Украины (ВСУ) будут использовать западные ракеты для того, чтобы сеять панику среди мирного населения России, заявил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин. Он добавил, что разрешение на нанесение ударов вглубь России носит скорее информационно-психологический характер.

«Эта история с разрешением наносить удары вглубь России никак не повлияет на ход конфликта. Это больше информационно-психологическая операция, потому что ракеты ATACMS уже неоднократно использовались для ударов по нашей территории, и мы их сбивали так же, как и другие. Ничего нового в этом нет», — подчеркнул военный.

Литовкин подчеркнул, что благодаря эффективной системе противовоздушной обороны (ПВО) Россия способна противостоять попыткам нанесения ударов западными ракетами по своей территории.

«В принципе, особой сложности нет. Но сплошного поля ПВО у нас нет и быть не может. Также, когда, к примеру, летят беспилотники, а мы их сбиваем, падают обломки, поджигают дома, ранят людей. Здесь может быть такая же история», — допустил полковник.

Ранее президент США Джо Байден впервые санкционировал применение Украиной дальнобойных ракет ATACMS по территории России. Как заявили собеседники The New York Times, решение было принято на фоне того, что Россия якобы привлекла к участию в боевых действиях в Курской области войска из Северной Кореи.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Раскрыты новые подробности убийства летчика-перебежчика Кузьминова. Украина считает, что он сам виноват в своей смерти

      Уничтожение американского бронетранспортера дроном Росгвардии попало на видео

      Лукашенко высказался об уровне сотрудничества Белоруссии и России

      В Абхазии оппозиция потребовала отставки руководителей силовых ведомств

      Выбрана главная новогодняя елка России

      В России школьник прожег штаны на прогулке и выдумал историю с нападением незнакомца

      Названа возможная причина пересмотра Байденом позиции по ударам ВСУ вглубь России

      Полковник высказался о способах использования западных ракет ВСУ

      Президент Абхазии заявил о попытках обмана России оппозицией

      Раскаяние призывавшего к резне русских жителя Мариуполя попало на видео

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше