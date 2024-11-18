Генерал-майор назвал возможные цели ударов дальнобойных ракет ВСУ по России

Генерал-майор Попов: ВСУ могут ударить дальнобойными ракетами по городам России

Получив разрешение использовать дальнобойное оружие для ударов вглубь России, Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут атаковать крупные города. Вероятные цели ракет Киева назвал генерал-майор авиации, заслуженный военный летчик России Владимир Попов в беседе с «МК».

По его мнению, главным для ВСУ будет попасть в зону любых пригородных объектов. «Неважно, куда упадет ракета — будь то рынок или спортивный комплекс, нефтеперерабатывающий завод или подстанция. Они не будут заморачиваться над тем, чтобы прицельно и качественно работать по объектам военного назначения или хотя бы даже по объектам оборонно-промышленного комплекса России», — считает Попов.

Генерал-майор добавил, что, в случае если западные специалисты проработают полетное задание для дальнобойных ударов, их целями могут стать российские арсеналы хранения боеприпасов, командные пункты, аэродромы и центры переучивания. Однако он заверил, что результативность таких атак будет не очень высокая, так как эти объекты достаточно хорошо защищены средствами противовоздушной обороны, включая подразделения радиоэлектронной борьбы, а также посты наблюдения.

«Тем не менее угроза большая. И это нужно не просто принимать к сведению, а резко увеличить и еще раз «взбодрить» весь личный состав систем ПВО, систем обнаружения, даже если там давно уже ничего не происходило», — констатировал Попов.

Ранее газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал применение ВСУ дальнобойных ракет ATACMS для ударов по России. Об аналогичных решениях Франции и Великобритании написало издание Le Figaro, однако позже эта публикация была удалена без объяснения причин.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя эти данные, предупредил, что в случае официального подтверждения этой информации можно будет говорить о «качественно новой ситуации» с точки зрения вовлеченности Вашингтона в конфликт с Украиной.