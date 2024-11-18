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12:58, 18 ноября 2024Россия

Глава ДНР отреагировал на разрешение ВСУ бить вглубь России

Глава ДНР Пушилин: Россия может рассчитывать только на себя и свою армию
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)
Денис Пушилин

Денис Пушилин. Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Независимо от происходящего за пределами России, она может рассчитывать только на себя и свою армию. Об этом заявил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24», комментируя возможное разрешение ряда стран Украине использовать дальнобойное оружие для ударов вглубь российской территории.

Он подчеркнул, что нельзя испытывать иллюзий, исходя из обстановки в других государствах. «Мы как раз в очередной раз убеждаемся, что можем рассчитывать только на себя, на свои силы и на нашу армию, — считает политик. — Независимо от того, что и как происходит за пределами нашей страны, мы понимаем, что противник крайне коварен и есть те силы, которые могут пойти на обострение».

По словам Пушилина, страны, которые желают улучшений, могут просто не успеть вмешаться. При этом он добавил, что Вооруженные силы России готовы к любому развитию событий.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что данное США Украине разрешение бить дальнобойным оружием по российской территории означает новый виток напряженности. Он подчеркнул, что в случае официального подтверждения этой информации можно будет говорить о «качественно новой ситуации» с точки зрения вовлеченности Вашингтона в конфликт.

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17 ноября газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал применение Вооруженными силами Украины дальнобойных ракет ATACMS по России. Об аналогичных решениях Франции и Великобритании написало издание Le Figaro, однако позже эта публикация была удалена без объяснения причин.

ЖЗЛ
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