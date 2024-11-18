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14:54, 18 ноября 2024Россия

Генерал-майор перечислил регионы России с наивысшей угрозой ударов дальнобойных ракет ВСУ

Генерал-майор Попов: ВСУ могут ударить ракетами по дальним рубежам России
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

После получения Вооруженными силами Украины (ВСУ) разрешения использовать западное дальнобойное оружие для ударов вглубь России Киев может атаковать им дальние рубежи страны. Об этом заявил генерал-майор авиации, заслуженный военный летчик России Владимир Попов в беседе с «МК».

«Сейчас в первую очередь озадачить надо командиров и начальников войск даже не прифронтовых территорий, а более дальних рубежей — Уральского региона, Поволжья, Астрахани, Архангельской, Владимирской, Ярославской, Нижегородской областей и так далее», — перечислил военный эксперт, отвечая на вопрос о регионах с наивысшей угрозой удара дальнобойным оружием ВСУ.

По словам Попова, администрациям городов и райцентров нужно спланировать действия по ликвидации возможных последствий атак ВСУ. Он считает, что надо ожидать совершенной при помощи Запада «подлости со стороны Украины».

В интервью изданию Попов также заявил, что ВСУ будут пытаться попасть дальнобойными ракетами в зону любых пригородных объектов. В случае же, если западные специалисты проработают полетное задание для дальнобойных ударов, Украина может атаковать российские арсеналы хранения боеприпасов, командные пункты, аэродромы и центры переучивания. Однако генерал-майор отметил, что они хорошо защищены средствами противовоздушной обороны.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя возможное разрешение ВСУ бить вглубь России, предупредил, что в случае официального подтверждения этой информации можно будет говорить о «качественно новой ситуации» с точки зрения вовлеченности Вашингтона в конфликт с Украиной.

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О том, что президент США Джо Байден впервые санкционировал применение ВСУ дальнобойных ракет ATACMS для ударов по России, 17 ноября сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники. Об аналогичных решениях Франции и Великобритании написало издание Le Figaro, однако позже эта публикация была удалена без объяснения причин.

ЖЗЛ
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