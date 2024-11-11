ФСБ сорвала попытку Украины угнать российский вертолет РЭБ. Кто и как совершает угоны военной техники в зоне СВО?

ФСБ: ГУР обещало летчику ВКС РФ 750 тысяч долларов за угон вертолета

Утром 11 ноября стало известно, что Федеральная служба безопасности (ФСБ) России сорвала попытку украинской военной разведки угнать российский вертолет радиоэлектронной борьбы (РЭБ) — об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) спецслужбы.

Украинцы завербовали для угона военного летчика

По данным ЦОС ФСБ, украинцы попытались угнать вертолет Ми-8МТПР-1 на подконтрольную Киеву территорию, для чего пытались завербовать одного из российских военных летчиков. Благодаря успешной оперативной игре ФСБ удалось запутать украинских разведчиков, которые решили, что их миссия обречена на успех. Вскоре были получены позиции украинских ПВО, по которым российские силы нанесли удар.

Российскому летчику предлагали отравить свой экипаж

На кадрах оперативного видео, опубликованного ЦОС ФСБ России, пилот Ми-8МТПР-1 рассказал, что украинская разведка вышла на него через мессенджер Telegram. За угон техники ему обещали деньги и помощь в эвакуации семьи за границу. Согласно плану, семью предстояло отправить сначала в Кишинев, откуда ее должны были вывезти на машине. Перед вылетом, согласно инструктажу, летчику предстояло отравить своих товарищей.

Летом ФСБ сорвала попытку угона Ту-22М3

В начале июля 2024 года ФСБ удалось сорвать важную для спецслужб Украины операцию по угону сверхзвукового ракетоносца-бомбардировщика Ту-22М3. Сотрудники украинской разведки пытались уговорить российского летчика перегнать самолет через границу.

Однако ни обещанные три миллиона долларов, ни угрозы семье военного не сработали: пилот обо всем доложил руководству. В ходе оперативной игры российские силовики узнали местоположение военного аэродрома Озерное, где украинцы планировали принять бомбардировщик, и нанесли по нему ракетные удары.

В 2022 году Украина пыталась массово вербовать летчиков из России

В июне 2022 года отечественным спецслужбам стало известно, что украинская разведка пытается завербовать российских военных летчиков и «склонить их осуществить перелет и посадку воздушных судов на контролируемые ВСУ аэродромы».

За это потенциальным, с точки зрения представителей Незалежной, перебежчикам было обещано гражданство одной из европейских стран и приличное денежное вознаграждение в долларах.

Наша цель — это самолет, целая боевая единица, ну и человек, который перешел на нашу сторону... У нас на сайте Верховной Рады написано, что мы платим официально за такие вещи миллион. Можем с вами договориться — отдельно сверху еще миллион из телефонных разговоров представителей Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины с российскими летчиками

Особо интересовали украинцев Су-24, Су-34 и Ту-22МЗ. План был прост: летчику предлагалось подсыпать клофелин в напиток, чтобы опоить экипаж, а после отключения сослуживцев следовала бы инсценировка с захватом воздушного судна истребителями и его посадка на одном из украинских аэродромов.

Пилотам также предлагали заранее перевезти членов семьи на Запад, после чего, по мнению аналитиков ФСБ, отказаться от угона у них уже не было бы шансов.

Как только члены семьи российского летчика выезжают за пределы России, они тут же становятся заложниками ГУР

По данным ФСБ, операцию по угону российской авиатехники курировали представители НАТО, что в итоге закончилось для них провалом. Российским силовикам удалось задержать курьера, который привез летчику Су-34 задаток в размере четырех тысяч долларов.

Последствия российского ракетного удара по украинскому аэродрому Канатово Фото: СБУ

Кроме этого, был нанесен ряд ударов по воинской части в Канатово, где ожидалась посадка угнанного самолета, — ее местоположение было рассекречено украинскими силовиками в ходе вербовочных бесед.

В результате погибли командиры части, и было уничтожено пять самолетов противника.

Успешный угон вертолета стоил жизни летчику Кузьминову

8 августа 2023 года около 16:00 с аэродрома в Курске в воздух поднялся военно-транспортный вертолет Ми-8АМТШ, за штурвалом которого находился 28-летний Максим Кузьминов. Ему надо было доставить детали для российских истребителей Су-27, Су-30СМ и СУ-35 на одну из военных авиабаз.

Истребитель-бомбардировщик Су-34 ВКС РФ Фото: Валентин Капустин / РИА Новости

Однако в пункт назначения вертолет так и не прибыл: Кузьминов посадил «вертушку» не на отечественном аэродроме, а в Харьковской области, в 20 километрах от границы. Первоначальная версия о том, что вертолет попросту сбился с ориентиров, не подтвердилась: как вскоре выяснилось, действовал летчик в рамках секретной операции «Синица» по предварительной договоренности с украинской разведкой, на связь с которой он вышел сам. Свой поступок Кузьминов объяснил тем, что он с самого начала был противником СВО, но добровольно покинуть ряды Вооруженных сил России не мог.

Я связался с представителями разведки Украины, объяснил им свою ситуацию, на что мне предложили такой вариант: давай мы гарантируем тебе безопасность, новые документы, денежную компенсацию... Я не просто угнал вертолет, я официально его перегнал из точки А в точку Б по заранее согласованному маршруту Максим Кузьминов перебежчик

По рассказам перебежчика, достигнув белгородского Шебекино, он снизил высоту до 5-10 метров и не отвечал на запросы диспетчеров. При пересечении границы по вертолету был открыт огонь, вследствие чего Кузьминов получил ранение в ногу, тем не менее сумел довести вертолет до условленного места посадки.

Летевших вместе с ним бортмеханика и штурмана, которые отказались сдаваться украинцам, ждала незавидная участь: глава ГУР Кирилл Буданов заявил, что оба «оказывали сопротивление и были убиты».

Пресс-конференция руководства Минобороны Украины с перебежчиком Максимом Кузьминовым Фото: Defence Intelligence of Ukraine / Wikimedia

Впрочем, Кузьминов ненадолго пережил бывших сослуживцев. Выдав украинской стороне все известные ему авиасекреты, он перебрался в Испанию, где жил в городе Аликанте под именем уроженца Донецка Игоря Шевчука. 13 февраля 2024 года на подземной парковке дома, где он поселился, Кузьминова расстреляли из пистолета Макарова.

После этого киллеры переехали бездыханное тело на Hyundai Tucson и скрылись в неизвестном направлении.

В 2023 году офицер ВВС Украины угнал в Россию Су-27

18 ноября 2023 российско-украинскую границу на минимальной высоте пересек штурмовик ВСУ Су-27, совершивший посадку на одном из отечественных аэродромов. Управлял самолетом старший офицер, командир звена ВВС Украины, побег которого организовал пилот вертолета Ка-52 и блогер Алексей Воевода.

Все, наш парень у нас! Я, как основатель сего действия, назову случившееся «птичка в гнезде» Алексей Воевода блогер

По данным экс-министра информации Донецкой народной республики (ДНР) Даниила Безносова, украинский летчик сотрудничал с российской стороной с самого начала СВО — с февраля 2022 года. В день, на который был назначен побег, со стороны России для украинского пилота был открыт безопасный воздушный коридор, что позволило ему спокойно долететь до пункта назначения.

Su-27 ВВС Украины A Ukrainian fighter jet lands. Фото: Глеб Гаранич / Reuters

Факт побега своего пилота украинцы напрямую не подтвердили, ограничившись заявлением представителя ГУР Украины Андрея Юсова, что имеет место быть «запоздалая российская информационно-психологическая операция в ответ на массовую сдачу в плен и переход на сторону Украины российских оккупантов».

Житель Донбасса сумел угнать в Россию танк ВСУ

Начало СВО житель подконтрольного в то время Украине города Сватово Максим Лихачев встретил в Польше, куда еще в 2021 году уехал на заработки. Там, по словам Максима, его пыталась завербовать местная разведка с целью получить информацию о ДНР и ЛНР, но на контакт с польскими спецслужбами Лихачев не пошел.

Осенью 2022 года он вернулся на родину по делам и сразу же был мобилизован — 22 октября начал службу в 101-й бригаде ВСУ. Однако сражаться за Украину в планы Лихачева не входило.

Максим Лихачев сдается Кадр: страница Readovka во ВКонтакте

Он связался с российской стороной, при содействии которой был разработан план побега. Выбрав подходящий момент весной 2024 года, когда на поле боя под Авдеевкой царила паника и солдаты ВСУ разбегались в разные стороны, Лихачев решил действовать и направился в сторону границы.

Мне по пути попался вообще уникальный экспонат — танчик (Т-64). Я запрыгнул в него и поехал на ту позицию, куда мне сказали пацаны. Все наши думали, что я танчик погнал в атаку, так я на фарте и проскочил. А там [в России] меня уже встретили, все было хорошо Максим Лихачев

По воспоминаниям Лихачева, танк водить он не умел, но ему пригодились опыт работы трактористом и видеоуроки по управлению тяжелой техникой на YouTube. По данным российских спецслужб, украинские силовики в попытке отомстить начали охоту за перебежчиком, однако не преуспели.

Лихачев же вернулся в Сватово, уже подконтрольный России, а в июне 2024 года подал документы на получение российского гражданства.