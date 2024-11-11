ФСБ сорвала попытку Украины угнать российский вертолет радиоэлектронной борьбы

ФСБ сорвала попытку украинской военной разведки угнать российский вертолет

ФСБ сорвала попытку украинской военной разведки угнать российских вертолет радиоэлектронной борьбы. Об этом в понедельник, 11 ноября, со ссылкой на ЦОС ФСБ России сообщает ТАСС.

По данным силовиков, речь идет о попытке угона Ми-8МТПР-1. Украинцы пытались завербовать одного из российских военных летчиков, чтобы угнать уникальную винтокрылую машину на подконтрольную Киеву территорию. Благодаря успешной оперативной игре ФСБ удалось запутать украинских разведчиков, которые решили, что их миссия обречена на успех. Вскоре были получены позиции украинских ПВО, по которым российские силы нанесли удар.

В апреле 2023 года из-за неудачной попытки угнать российский самолет полковник ВСУ Роман Червинский был задержан по обвинению в госизмене и превышении служебных полномочий.