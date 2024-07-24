Стало известно о личной санкции Залужного на операцию по угону Су-34

RT: Залужный лично санкционировал провалившуюся операцию по угону Су-34

Экс-главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный лично санкционировал провалившуюся операцию украинских спецслужб по вербовке российского летчика и угону военного самолета Су-34. Об этом сообщает RT.

В ходе допроса участник операции, бывший полковник ВСУ Роман Червинский рассказал, что их группа вела переписку с несколькими претендентами на роль перебежчика. «Однако в конце концов остался только один военнослужащий РФ, в котором Киев был наиболее уверен», — сказал он.

Также Червинский, которого Киев впоследствии обвинил в провале операции, отметил, что о ней знали руководители как военного ведомства, так и Службы безопасности Украины (СБУ). Однако все участвующие в операции люди действовали без общего руководства.

В апреле 2023 года из-за неудачной попытки угнать российский самолет полковник ВСУ Роман Червинский был задержан по обвинению в госизмене и превышении служебных полномочий. Затем суд продлил меру пресечения украинскому военному. В ноябре 2023 года издание The Washington Post заявило, что Червинский координировал диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2».