Украинского полковника обвиняют в координации атак на «Севпотоки». В чем еще замешан заключенный в киевское СИЗО офицер?

WP: экс-полковник ССО Украины Червинский координировал атаки на «Северный поток»

Экс-полковник Сил специальных операций (ССО) Украины Роман Червинский координировал атаки на газопроводы «Северный поток», об этом заявила газета The Washington Post со ссылкой на источники, знакомые с планированием диверсии.

Высокопоставленный украинский военный офицер, имеющий глубокие связи со спецслужбами страны, сыграл центральную роль во взрыве газопровода «Северный поток» в 2022 году The Washington Post

По словам собеседников издания, бывший полковник в рамках тайной операции управлял логистикой и поддержкой команды из шести человек, которая совершила диверсию.

Источники газеты утверждают, что Червинский действовал не один, он подчинялся приказам высокопоставленных чиновников, которые, в свою очередь, находились под командованием главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного.

Сам экс-полковник отрицал свою причастность к диверсии на «Северных потоках», он заявлял, что подобные обвинения безосновательны. Украинские власти не ответили на вопросы журналистов о его возможном участии в подрыве.

Взрывы на российских экспортных газопроводах — «Северном потоке» и «Северном потоке-2» — произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Помимо этого, оператор Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. России инициировала дело об акте терроризма.

10 ноября стало известно, что Россия вынуждена свернуть работу над проектом заявления председателя Совета Безопасности (СБ) ООН по расследованию подрыва газопроводов. Об этом заявили в МИД РФ.

Зеленский не знал об участии Червинского в планировании атаки на «Северный поток»

Издание отмечает, что участие Червинского в диверсии на «Северных потоках» противоречит позиции президента Украины Владимира Зеленского, который опровергал причастность Киева к взрывам трубопроводов.

По данным газеты, операция была разработана с учетом того, чтобы держать Зеленского в стороне. В качестве доказательства приводится выдержка из отчета разведки, полученного ЦРУ, который якобы опубликовал военнослужащий ВВС Национальной гвардии США Джек Тейшейра (в июне военного обвинили в передаче секретной информации по Украине).

Все, кто участвовал в планировании и реализации, подчинялись непосредственно Залужному, поэтому Зеленский об этом не знал The Washington Post

Издание отмечает, что официальные лица во многих странах в частном порядке выражали уверенность в том, что Зеленский лично не одобрял диверсию на «Северных потоках».

В июне украинский лидер заявил о непричастности страны к взрывам на газопроводах. «Я — президент, и я отдаю соответствующие приказы. Ничего подобного Украина не делала. Я бы никогда так не поступил», — сказал политик.

До этого The Washington Post писала, что ЦРУ США располагало сведениями о планах Украины по подрывам на «Северных потоках». О планах военных Украины администрация президента США Джо Байдена узнала уже за три месяца до диверсии. Киев предполагал использование дайверов, которые подчинялись непосредственно командующему ВСУ.

В мае издание Der Spiegel сообщило, что у следствия ФРГ появляется все больше улик, указывающих на причастность Украины к случившемуся.

Источники газеты заявили о планах Червинского пленить группу «Вагнер» в 2020 году

Украинские и европейские источники газеты заявили, что Червинский в 2020 году планировал заманить группу «Вагнер» в Белоруссию, чтобы захватить ее бойцов и доставить на Украину.

В 2020 году Червинский курировал сложный план по заманиванию бойцов российской группировки «Вагнер» в Белоруссию с целью их захвата и доставки в Украину для предъявления обвинений The Washington Post

Экс-полковник обвинил в провале этой операции главу офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрея Ермака и двух других советников. Тогда офицер заявлял, что операция провалилась из-за утечки информации из ближайшего окружения украинского лидера, а также из-за того, что чиновники киевской администрации «боятся бросить вызов России».

За что Червинского отправили в СИЗО на Украине?

В апреле Служба безопасности Украины (СБУ) задержала бывшего сотрудника Главного управления разведки Романа Червинского из-за инцидента с обстрелом аэродрома Канатово в Кировоградской области в июле 2022 года.

По версии СБУ, мужчина пытался договориться с российским пилотом о краже самолета ВС РФ. Завербованный пилот заявил, что согласен перейти на сторону Украины, однако в действительности это позволило Вооруженным силам РФ получить данные о размещении на аэродроме личного состава и самолетов ВСУ. Впоследствии ВС РФ нанесли ракетный удар, уничтожили командира воинской части и ранили 17 украинских военнослужащих.

В СБУ заявили, что операция проводилась Червинским самовольно, без одобрения соответствующих ведомств. Глава ведомства Василий Малюк назвал военного негодяем и заявил, что полковник должен понести наказание за гибель украинских военнослужащих.

25 апреля Шевченковский районный суд Киева арестовал военного и отправил его в СИЗО. Экс-разведчик был арестован на два месяца без возможности внесения залога. Сам Червинский выдвинутые обвинения считает политическими: он уверен, что на него пытаются оказать давление.

10 октября судья отказал адвокатам в удовлетворении жалобы на необоснованность подозрения в отношении бывшего полковника, сообщало издание «Цензор».

The Washington Post отмечает, что Червинский отрицает ответственность за российский удар по аэродрому и заявляет, что действовал по приказу. Свой арест и судебное преследование офицер называет возмездием за критику президента Зеленского и его администрации.

В операции по вербовке российского летчика участвовали подразделения СБУ, ВВС и Сил специальных операций. Операцию одобрил главнокомандующий Валерий Залужный Роман Червинский полковник ССО Украины

В ДНР украинского военного считают организатором покушения на первого главу республики Александра Захарченко. 16 июня 2019 года там заявили, что взрыв бомбы в кафе «Сепар» в центре Донецка организовали начальник 5-го управления контрразведки СБУ Роман Червинский, его заместители Максим Попов и Александр Поклад и помощник Сергей Моторин, которого считают причастным к покушению на командира батальона ополченцев Арсена Павлова с позывным Моторола.

Кроме того, Червинский был одним из организаторов операции по вывозу из ДНР бывшего начальника ПВО в городе Снежное Владимира Цемаха, который считается ценным свидетелем по делу о крушении Boeing MH17 в Донбассе в 2014 году. В июне 2019 года сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) похитили Цемаха из его квартиры и вывезли в Киев.