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17:06, 21 апреля 2023Бывший СССР

В СБУ назвали негодяем украинского военного из-за удара по аэродрому Канатово

СБУ обвинила в самоуправстве украинского военного из-за обстрела аэродрома Канатово

Фото: Служба безпеки України

Служба безопасности Украины (СБУ) обвинила в самоуправстве украинского военного Романа Червинского из-за инцидента с обстрелом аэродрома Канатово в Кировоградской области в июле 2022 года. Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.

Глава СБУ Василий Малюк назвал военного негодяем и заявил, что Червинский должен понести наказание за гибель украинских военнослужащих.

По версии спецслужб, он пытался договориться с российским пилотом о краже самолета ВС РФ. Пилот заявил, что согласен перейти на сторону Украины, однако в действительности это позволило Российской армии получить данные о размещении на аэродроме личного состава и самолетов ВСУ, утверждается в сообщении. Впоследствии Вооруженные силы РФ нанесли ракетный удар, уничтожили командира воинской части и ранили 17 украинских военнослужащих, добавили в ведомстве.

Подозреваемому предъявили обвинения по части 5 статьи 426-1 («Превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий») Уголовного кодекса Украины.

О поражении авиационной техники Военно-воздушных сил Украины, располагавшейся на военном аэродроме Канатово, высокоточным оружием большой дальности Министерство обороны России сообщало 24 июля 2022 года.

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Алевтина Запольская
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