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21:19, 11 ноября 2023Мир

Полковника ВСУ назвали координатором атаки на «Северные потоки»

WP назвала полковника ВСУ Червинского координатором атаки на «Северные потоки»

Фото: Danish Defence Command / Reuters

Полковник Вооруженных сил Украины (ВСУ) Роман Червинский координировал атаки на российские газопроводы «Северный поток-1» и «Северный поток-2». Об этом написала американская газета The Washington Post.

«Высокопоставленный украинский военный офицер, имеющий глубокие связи со спецслужбами страны, сыграл центральную роль во взрыве газопровода "Северный поток" в 2022 году», — отметило издание, сославшись на неназваных чиновников на Украине, в Европе и других близких к ситуации информаторов.

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По данным газеты, 48-летний Червинский действовал не один и не занимался планированием операции. Он подчинялся приказам более высокопоставленных украинских чиновников, которыми в свою очередь руководил главком ВСУ Валерий Залужный. При этом сам Червинский отрицает свою роль в подрыве газопроводов.

Ранее Россия вынужденно свернула работу над проектом заявления председателя Совета Безопасности (СБ) ООН по расследованию подрыва газопроводов «Северные потоки». В МИД страны уточнили, что представители западных стран оказались не готовы к серьезной работе и пытаются найти возможность спустить все на тормозах.

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      Марина Совина
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