WP назвала полковника ВСУ Червинского координатором атаки на «Северные потоки»

Полковник Вооруженных сил Украины (ВСУ) Роман Червинский координировал атаки на российские газопроводы «Северный поток-1» и «Северный поток-2». Об этом написала американская газета The Washington Post.

«Высокопоставленный украинский военный офицер, имеющий глубокие связи со спецслужбами страны, сыграл центральную роль во взрыве газопровода "Северный поток" в 2022 году», — отметило издание, сославшись на неназваных чиновников на Украине, в Европе и других близких к ситуации информаторов.

По данным газеты, 48-летний Червинский действовал не один и не занимался планированием операции. Он подчинялся приказам более высокопоставленных украинских чиновников, которыми в свою очередь руководил главком ВСУ Валерий Залужный. При этом сам Червинский отрицает свою роль в подрыве газопроводов.

Ранее Россия вынужденно свернула работу над проектом заявления председателя Совета Безопасности (СБ) ООН по расследованию подрыва газопроводов «Северные потоки». В МИД страны уточнили, что представители западных стран оказались не готовы к серьезной работе и пытаются найти возможность спустить все на тормозах.