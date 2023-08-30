Новые детали взрывов на «Северных потоках». Кто знал о готовящейся атаке и кому подчинялись диверсанты?
Следователи, занимающиеся делом о взрывах на газопроводах «Северный поток», все больше убеждены, что за атакой стоит Украина. Об этом сообщило издание Der Spiegel в своем совместном расследовании с ZDF.
Как отмечают журналисты, у немецких следователей практически не осталось сомнений в том, что подрыв трубопроводов был осуществлен украинским спецназом. Для диверсии, по версии следствия, была использована арендованная яхта «Андромеда» — на ее борту нашли следы взрывчатого вещества октоген: он подходит для применения под водой, и именно его следы были обнаружены на поврежденных трубах.
Яхту для диверсии арендовала компания жительницы Киева
Одна из основных улик, указывающих на потенциальную причастность Украины, — это договор об аренде яхты «Андромеда», с которой подрывники погружались к «Северным потокам». По информации немецких изданий, судно арендовало польское туристическое агентство Feeria Lwowa, принадлежащее 54-летней женщине по имени Наталья А., проживающей в Киеве. Женщина получила педагогическое образование, но никогда не занималась туризмом.
Журналистам удалось дозвониться до Натальи, но она сбросила звонок, когда они представились. Через несколько дней им позвонил мужчина, представившийся украинским полицейским, и пригрозил уголовным преследованием. По адресу Feeria Lwowa в Варшаве журналисты не нашли никакого офиса или сотрудников. По их мнению, турагентство может быть подставной компанией.
Один из членов экипажа служит в украинской армии
При аренде судна один из членов экипажа показал его владельцу паспорт Молдовы на имя Штефана Марку — реального 60-летнего мужчины, живущего неподалеку от Кишинева. Но молдаванин заявил журналистам, что поменял паспорт несколькими годами ранее и сжег старый.
Как считают журналисты, предъявленный перед посадкой на «Андромеду» документ был подделкой, для которой использовали данные реального Марку. А вместо фотографии самого молдаванина в него был вклеен снимок молодого мужчины лет 25 — украинца Валерия К., прикрепленного к 93-й механизированной бригаде Вооруженных сил Украины (ВСУ). Его бывшая девушка вместе с их общим сыном, а также младшая сестра и бабушка Валерия бежали с Украины и живут в немецком городе Франкфурт-на-Одере. От общения со СМИ они отказались.
На причастность Украины ко взрывам, помимо участия военнослужащего ВСУ, указывают другие улики — IP-адреса писем и телефонных звонков, данные о местоположении и многое другое. Кроме того, по данным Der Spiegel, диверсанты были на Украине до и после атаки
Яхта с подозреваемыми сделала остановку в Польше перед диверсией
В середине сентября «Андромеда» сделала остановку на датском острове Кристиансё — ближайшем к месту взрывов газопровода. Пробыв там некоторое время, они сделали крюк и отправились на юг Польши. 19 сентября, ровно за неделю до взрывов, яхта пришвартовалась в курортном городе Колобжег. Экипаж пробыл там 12 часов, но чем занимался — доподлинно неизвестно. Но когда судно покинуло порт, на его борту уже находилась взрывчатка с детонаторами.
Как отмечают немецкие СМИ, Польша всегда была одним из самых ярых противников газопровода «Северного потока — 2» и годами настойчиво требовала прекратить реализацию проекта
В мае 2023 года немецкие следователи провели встречу со своими польскими коллегами, где среди прочего спросили, не получили ли подозреваемые какую-то помощь для организации диверсии, в том числе материальную, во время своего пребывания в Колобжеге. Однако местные правоохранительные органы всячески отрицают какую-либо причастность польских граждан к взрывам.
Диверсанты подчинялись напрямую Залужному
По данным немецких СМИ, еще в июне 2022 года немецкая разведка BND получила предупреждение от нидерландских коллег из MIVD о готовящейся диверсии. Это же сообщение было направлено в Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США, и те на всякий случай переслали его в Берлин — то есть немецкие власти были предупреждены дважды.
Нидерландская разведка даже поделилась планом планируемой атаки: шесть бойцов украинского спецназа по поддельным документам арендуют яхту, с которой погрузятся на дно Балтийского моря и подорвут газопроводы. MIVD также сообщила немецким и американским партнерам, что участники операции подчинялись напрямую главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному, тогда как президент страны Владимир Зеленский не был поставлен в известность.
Немецкая разведка переслала депешу в офис канцлера Германии, но там ее, по всей видимости, проигнорировали. Ни в полицию, ни на флот, ни в контртеррористические центры информация о готовящихся диверсиях передана не была. При этом США, хоть и не до конца доверяли информации от MIVD, непублично призвали Киев отказаться от готовящейся операции.
Власти Германии продолжают расследование в режиме строгой секретности
По приказу офиса канцлера Германии Олафа Шольца расследование взрывов осуществляется в режиме строжайшей секретности: полицейским даже запрещено обсуждать это дело с коллегами, которые его не ведут.
Это самое важное расследование в послевоенной истории Германии, поскольку оно может иметь политические последствия
Отмечается, что если выяснится, что атака была организована Украиной, то это может положить конец немецкой военной помощи и потенциальной передаче истребителей. Если атака была осуществлена с помощью США, то это подорвет двусторонние отношения. Если же за взрывами стоит сама Россия, то ситуация не менее опасная, отмечает Der Spiegel. «Согласно статье 5 Североатлантического договора, атака на критическую инфраструктуру страны-члена НАТО может привести в действие положение о взаимной обороне», — пишут авторы статьи.
В деле о взрывах на «Северных потоках» остаются несостыковки
Несмотря на то, что все улики указывают на то, что за атакой, скорее всего, стояла Украина, в деле остается немало несостыковок. Как отмечает Der Spiegel, до сих пор непонятно, зачем преступники использовали для операции арендованный парусник, а не военный корабль, и почему потом просто не затопили «Андромеду». Кроме того, до сих пор неясно, как всего два или три водолаза в одиночку смогли взорвать трубопроводы, расположенные на глубине около 80 метров под водой.
Некоторые политики полагают, что диверсии на «Северных потоках» могли быть операцией «под ложным флагом» и специально обставлены так, чтобы виноватой в них выглядела Украина.