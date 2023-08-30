Новые детали взрывов на «Северных потоках». Кто знал о готовящейся атаке и кому подчинялись диверсанты?

Spiegel: власти ФРГ убеждены в причастности Киева к взрывам «Северных потоков»

Следователи, занимающиеся делом о взрывах на газопроводах «Северный поток», все больше убеждены, что за атакой стоит Украина. Об этом сообщило издание Der Spiegel в своем совместном расследовании с ZDF.

Как отмечают журналисты, у немецких следователей практически не осталось сомнений в том, что подрыв трубопроводов был осуществлен украинским спецназом. Для диверсии, по версии следствия, была использована арендованная яхта «Андромеда» — на ее борту нашли следы взрывчатого вещества октоген: он подходит для применения под водой, и именно его следы были обнаружены на поврежденных трубах.

Яхту для диверсии арендовала компания жительницы Киева

Одна из основных улик, указывающих на потенциальную причастность Украины, — это договор об аренде яхты «Андромеда», с которой подрывники погружались к «Северным потокам». По информации немецких изданий, судно арендовало польское туристическое агентство Feeria Lwowa, принадлежащее 54-летней женщине по имени Наталья А., проживающей в Киеве. Женщина получила педагогическое образование, но никогда не занималась туризмом.

Журналистам удалось дозвониться до Натальи, но она сбросила звонок, когда они представились. Через несколько дней им позвонил мужчина, представившийся украинским полицейским, и пригрозил уголовным преследованием. По адресу Feeria Lwowa в Варшаве журналисты не нашли никакого офиса или сотрудников. По их мнению, турагентство может быть подставной компанией.

Один из членов экипажа служит в украинской армии

При аренде судна один из членов экипажа показал его владельцу паспорт Молдовы на имя Штефана Марку — реального 60-летнего мужчины, живущего неподалеку от Кишинева. Но молдаванин заявил журналистам, что поменял паспорт несколькими годами ранее и сжег старый.

Как считают журналисты, предъявленный перед посадкой на «Андромеду» документ был подделкой, для которой использовали данные реального Марку. А вместо фотографии самого молдаванина в него был вклеен снимок молодого мужчины лет 25 — украинца Валерия К., прикрепленного к 93-й механизированной бригаде Вооруженных сил Украины (ВСУ). Его бывшая девушка вместе с их общим сыном, а также младшая сестра и бабушка Валерия бежали с Украины и живут в немецком городе Франкфурт-на-Одере. От общения со СМИ они отказались.

На причастность Украины ко взрывам, помимо участия военнослужащего ВСУ, указывают другие улики — IP-адреса писем и телефонных звонков, данные о местоположении и многое другое. Кроме того, по данным Der Spiegel, диверсанты были на Украине до и после атаки

Яхта с подозреваемыми сделала остановку в Польше перед диверсией

В середине сентября «Андромеда» сделала остановку на датском острове Кристиансё — ближайшем к месту взрывов газопровода. Пробыв там некоторое время, они сделали крюк и отправились на юг Польши. 19 сентября, ровно за неделю до взрывов, яхта пришвартовалась в курортном городе Колобжег. Экипаж пробыл там 12 часов, но чем занимался — доподлинно неизвестно. Но когда судно покинуло порт, на его борту уже находилась взрывчатка с детонаторами.

Как отмечают немецкие СМИ, Польша всегда была одним из самых ярых противников газопровода «Северного потока — 2» и годами настойчиво требовала прекратить реализацию проекта

В мае 2023 года немецкие следователи провели встречу со своими польскими коллегами, где среди прочего спросили, не получили ли подозреваемые какую-то помощь для организации диверсии, в том числе материальную, во время своего пребывания в Колобжеге. Однако местные правоохранительные органы всячески отрицают какую-либо причастность польских граждан к взрывам.

Диверсанты подчинялись напрямую Залужному

По данным немецких СМИ, еще в июне 2022 года немецкая разведка BND получила предупреждение от нидерландских коллег из MIVD о готовящейся диверсии. Это же сообщение было направлено в Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США, и те на всякий случай переслали его в Берлин — то есть немецкие власти были предупреждены дважды.

Первый снимок последствий взрыва на «Северном потоке» Фото: Trond Larsen / Expressen / Tt / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Нидерландская разведка даже поделилась планом планируемой атаки: шесть бойцов украинского спецназа по поддельным документам арендуют яхту, с которой погрузятся на дно Балтийского моря и подорвут газопроводы. MIVD также сообщила немецким и американским партнерам, что участники операции подчинялись напрямую главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному, тогда как президент страны Владимир Зеленский не был поставлен в известность.

Немецкая разведка переслала депешу в офис канцлера Германии, но там ее, по всей видимости, проигнорировали. Ни в полицию, ни на флот, ни в контртеррористические центры информация о готовящихся диверсиях передана не была. При этом США, хоть и не до конца доверяли информации от MIVD, непублично призвали Киев отказаться от готовящейся операции.

Власти Германии продолжают расследование в режиме строгой секретности

По приказу офиса канцлера Германии Олафа Шольца расследование взрывов осуществляется в режиме строжайшей секретности: полицейским даже запрещено обсуждать это дело с коллегами, которые его не ведут.

Это самое важное расследование в послевоенной истории Германии, поскольку оно может иметь политические последствия высокопоставленный немецкий чиновник на условиях анонимности Der Spiegel

Отмечается, что если выяснится, что атака была организована Украиной, то это может положить конец немецкой военной помощи и потенциальной передаче истребителей. Если атака была осуществлена с помощью США, то это подорвет двусторонние отношения. Если же за взрывами стоит сама Россия, то ситуация не менее опасная, отмечает Der Spiegel. «Согласно статье 5 Североатлантического договора, атака на критическую инфраструктуру страны-члена НАТО может привести в действие положение о взаимной обороне», — пишут авторы статьи.

В деле о взрывах на «Северных потоках» остаются несостыковки

Несмотря на то, что все улики указывают на то, что за атакой, скорее всего, стояла Украина, в деле остается немало несостыковок. Как отмечает Der Spiegel, до сих пор непонятно, зачем преступники использовали для операции арендованный парусник, а не военный корабль, и почему потом просто не затопили «Андромеду». Кроме того, до сих пор неясно, как всего два или три водолаза в одиночку смогли взорвать трубопроводы, расположенные на глубине около 80 метров под водой.

Некоторые политики полагают, что диверсии на «Северных потоках» могли быть операцией «под ложным флагом» и специально обставлены так, чтобы виноватой в них выглядела Украина.