«Запад пытается спустить все на тормозах». Россия вынужденно свернула работу над проектом СБ ООН по «Северным потокам»
Россия была вынуждена свернуть работу над проектом заявления председателя Совета Безопасности (СБ) ООН по расследованию подрыва газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2». Об этом заявило Министерство иностранных дел (МИД) РФ.
В ведомстве отметили, что российская сторона в течение месяца добросовестно вела переговоры и внимательно учитывала все конструктивные предложения членов СБ ООН. Однако, подчеркнули в МИД, представители западных стран оказались не готовы к серьезной работе и пытаются найти возможность спустить все на тормозах.
Россия обвинила Запад в нежелании наказать виновных в подрыве «Северного потока»
Как уточнили в ведомстве, главным аргументом Запада является отсутствие необходимости Совета «вмешиваться в проведение национальных расследований Германии, Дании и Швеции». «Однако за прошедший год эти страны так и не представили международному сообществу даже предварительных результатов и отказываются от сотрудничества с понесшими ущерб государствами», — говорится в сообщении. В ведомстве подчеркнули, что Россия продолжит привлекать внимание международного сообщества к данной проблематике.
Комментируя решение СБ ООН, постпред России в ООН Василий Небензя обвинил западных членов Совбеза в нежелании наказать виновных в подрыве газопровода «Северный поток». Он объяснил, что члены Совбеза усмотрели в важности оперативного завершения расследований давление на власти трех государств и захотели убрать призыв к сотрудничеству с Россией.
Мы были озадачены аргументами западных коллег. РФ глубоко обеспокоена тем фактом, что спустя год после атаки на "Северный поток" у нас все еще нет какой-либо конкретной информации по поводу расследований, которые ведут Дания, Германия и Швеция, не говоря уже об их итогах
Председатель Конституционного суда (КС) РФ Валерий Зорькин назвал отказ западных государств расследовать взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» правовым нигилизмом. Он подчеркнул, что России отказывают не просто в равном отношении на международной арене, но и расследовании взрывов газопроводов
Российская сторона анонсировала подготовку проекта в годовщину взрывов ниток газопроводов
В проекте указывалось, что СБ подчеркивает важность проведения эффективного, беспристрастного и прозрачного международного расследования всех обстоятельств атаки. Кроме того, Совет Безопасности сожалеет в связи с недостатком официальной информации о проходящих рациональных расследованиях Дании, Швеции и ФРГ и призывает власти этих стран ускорить проведение расследований и поделиться их выводами.
Помимо этого российская сторона призывала отметить важность проведения независимого международного расследования. Согласно заявлению, Совбез также подчеркивает, что теракт был прямой угрозой миру и безопасности, а также вызвал разрушительные последствия.
В России обвинили США в причастности к диверсии
31 октября секретарь Совета безопасности (СБ) России Николай Патрушев заявил, что США причастны к подрыву газопроводов «Северный поток». По его словам, Вашингтон, используя украинский кризис, добился разрыва экономических отношений Европы с Россией и устранения экономических конкурентов. По его словам, США хотят решить свои экономические проблемы за счет других стран.
О причастности США ранее писал американский журналист Сеймур Херш. В своей статье он утверждал, что к диверсии на «Северных потоках» причастны США. По версии журналиста, операцию провели военно-морские силы (ВМС), для установки бомб использовали подлодки. Херш также допустил, что о планах американской администрации был осведомлен канцлер Германии Олаф Шольц.
При этом германские следователи допустили, что за подрывами газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» могут стоять представители одной из западных стран. По данным The Times, подозрения падают на США и Великобританию.