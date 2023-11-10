«Запад пытается спустить все на тормозах». Россия вынужденно свернула работу над проектом СБ ООН по «Северным потокам»

МИД России: Москва свернула работу над заявлением Совбеза ООН по Nord Stream

Россия была вынуждена свернуть работу над проектом заявления председателя Совета Безопасности (СБ) ООН по расследованию подрыва газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2». Об этом заявило Министерство иностранных дел (МИД) РФ.

В ведомстве отметили, что российская сторона в течение месяца добросовестно вела переговоры и внимательно учитывала все конструктивные предложения членов СБ ООН. Однако, подчеркнули в МИД, представители западных стран оказались не готовы к серьезной работе и пытаются найти возможность спустить все на тормозах.

Россия обвинила Запад в нежелании наказать виновных в подрыве «Северного потока»

Как уточнили в ведомстве, главным аргументом Запада является отсутствие необходимости Совета «вмешиваться в проведение национальных расследований Германии, Дании и Швеции». «Однако за прошедший год эти страны так и не представили международному сообществу даже предварительных результатов и отказываются от сотрудничества с понесшими ущерб государствами», — говорится в сообщении. В ведомстве подчеркнули, что Россия продолжит привлекать внимание международного сообщества к данной проблематике.

Комментируя решение СБ ООН, постпред России в ООН Василий Небензя обвинил западных членов Совбеза в нежелании наказать виновных в подрыве газопровода «Северный поток». Он объяснил, что члены Совбеза усмотрели в важности оперативного завершения расследований давление на власти трех государств и захотели убрать призыв к сотрудничеству с Россией.

Мы были озадачены аргументами западных коллег. РФ глубоко обеспокоена тем фактом, что спустя год после атаки на "Северный поток" у нас все еще нет какой-либо конкретной информации по поводу расследований, которые ведут Дания, Германия и Швеция, не говоря уже об их итогах Василий Небензя постпред РФ при ООН

Председатель Конституционного суда (КС) РФ Валерий Зорькин назвал отказ западных государств расследовать взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» правовым нигилизмом. Он подчеркнул, что России отказывают не просто в равном отношении на международной арене, но и расследовании взрывов газопроводов

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В проекте указывалось, что СБ подчеркивает важность проведения эффективного, беспристрастного и прозрачного международного расследования всех обстоятельств атаки. Кроме того, Совет Безопасности сожалеет в связи с недостатком официальной информации о проходящих рациональных расследованиях Дании, Швеции и ФРГ и призывает власти этих стран ускорить проведение расследований и поделиться их выводами.

Помимо этого российская сторона призывала отметить важность проведения независимого международного расследования. Согласно заявлению, Совбез также подчеркивает, что теракт был прямой угрозой миру и безопасности, а также вызвал разрушительные последствия.

В России обвинили США в причастности к диверсии

31 октября секретарь Совета безопасности (СБ) России Николай Патрушев заявил, что США причастны к подрыву газопроводов «Северный поток». По его словам, Вашингтон, используя украинский кризис, добился разрыва экономических отношений Европы с Россией и устранения экономических конкурентов. По его словам, США хотят решить свои экономические проблемы за счет других стран.

О причастности США ранее писал американский журналист Сеймур Херш. В своей статье он утверждал, что к диверсии на «Северных потоках» причастны США. По версии журналиста, операцию провели военно-морские силы (ВМС), для установки бомб использовали подлодки. Херш также допустил, что о планах американской администрации был осведомлен канцлер Германии Олаф Шольц.

При этом германские следователи допустили, что за подрывами газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» могут стоять представители одной из западных стран. По данным The Times, подозрения падают на США и Великобританию.