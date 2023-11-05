Отказ Запада расследовать взрывы «Северных потоков» назвали правовым нигилизмом

КС РФ: отказ Запада расследовать взрывы «Северных потоков» — правовой нигилизм

Отказ западных государств расследовать взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» назвали правовым нигилизмом. Об этом заявил председатель Конституционного суда (КС) РФ Валерий Зорькин, его комментарий приводит РИА Новости.

По его словам, не стоит обманываться разговорами о конфликте авторитарных и демократических ценностей, который якобы лежит в основе противостояния России и Запада. «Именно антидемократизм и разрушительство как самые выразительные формы правового нигилизма мы и наблюдаем сейчас в сфере международных отношений», — пояснил он.

Зорькин подчеркнул, что России отказывают не просто в равном отношении на международной арене, но и расследовании взорванных газопроводов. «[Они], совершенно ясно, даже по признанию зарубежных аналитиков, были подорваны, и даже называется, кем были подорваны», — добавил он.

Председатель КС отметил, что у России воруют резервы, «попирая тем самым священное право собственности». Более того, как указал спикер, Запад использует экономические санкции в качестве политического давления и недобросовестную экономическую конкуренцию, а «с помощью подконтрольных СМИ развязывает оголтелый антироссийский нацизм».

Ранее в ноябре пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что такой инцидент, как взрыв на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2», исторически мог стать поводом к началу войны.

