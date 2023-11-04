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21:22, 4 ноября 2023Россия

Песков заявил о возможных последствиях подрыва «Северных потоков»

Песков: подрыв «Северных потоков» исторически мог стать поводом к началу войны
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что такой инцидент, как взрыв на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2», исторически мог стать поводом к началу войны. Об этом сообщает RT.

«Мы с вами не видим никакого скандала там, хотя это такие действия, исторически это было бы casus belli, то есть повод для войны», — сказал он.

По его словам, газопроводы являются объектами критической инфраструктуры, взрыв на которых недопустим.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских не исключил возможности реконструкции подорванных в 2022 году газопроводов.

Взрывы на «Северных потоках» произошли 26 сентября 2022 года. 8 февраля 2023 года американский журналист Сеймур Херш опубликовал статью, в которой заявил, что к диверсии на «Северных потоках» причастны США. Прокуратуре Швеции так и не удалось установить причастных к взрывам.

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      Марина Совина
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