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16:15, 31 октября 2023Экономика

В России назвали возможной реконструкцию «Северных потоков»

Депутат Ананских назвал возможной реконструкцию «Северных потоков»

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игоря Ананских не исключил возможности реконструкции подорванных в 2022 году газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2». В беседе с «Лентой.ру» депутат назвал условие, при котором Москва будет готова пойти на подобный шаг.

«Что касается реконструкции, совершенно точно пока нет предпосылок для возврата к этому. В теории его реконструкция возможна. Это будет стоить больших денег, но все же лучше его отремонтировать, чем строить новый», — считает парламентарий.

Условие [реконструкции] только одно: желание другой стороны покупать дешевый российский природный газ

Игорь Ананскихпервый зампред комитета Госдумы по энергетике

Он также подтвердил, что у России есть основания полагать, что к диверсии действительно причастен Вашингтон.

«Это, безусловно, крупнейшая диверсия, которая повергла международное сообщество в шок», — добавил Ананских.

Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев обвинил США в причастности к подрыву «Северных потоков». «США, используя украинский кризис, добились разрыва экономических отношений Европы с Россией и устранения экономических конкурентов», — сказал он во время выездного совещания в Томске.

Взрывы на «Северных потоках» произошли 26 сентября 2022 года. 8 февраля 2023 года американский журналист Сеймур Херш опубликовал статью, в которой заявил, что к диверсии на «Северных потоках» причастны США.

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      Кирилл Садовский
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