Патрушев рассказал о причастных к подрыву «Северных потоков»

Секретарь СБ Патрушев заявил о причастности США к подрыву «Северных потоков»

США причастны к подрыву газопроводов «Северный поток». Об этом заявил секретарь Совета безопасности (СБ) России Николай Патрушев, передает ТАСС.

«США, используя украинский кризис, добились разрыва экономических отношений Европы с Россией и устранения экономических конкурентов», — рассказал он во время выездного совещания в Томске.

По его словам, США хотят решить свои экономические проблемы за счет других стран. В частности, Вашингтон подорвал «Северные потоки», чтобы Европа не могла получать газ из России.

Взрывы на «Северных потоках» произошли 26 сентября 2022 года. 8 февраля 2023 года американский журналист Сеймур Херш опубликовал статью, в которой заявил, что к диверсии на «Северных потоках» причастны США. Прокуратуре Швеции так и не удалось установить причастных к взрывам.