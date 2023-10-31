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15:43, 31 октября 2023Мир

Патрушев рассказал о причастных к подрыву «Северных потоков»

Секретарь СБ Патрушев заявил о причастности США к подрыву «Северных потоков»
СюжетВзрывы в США:

Фото: Danish Defence Command / Handout / Reuters

США причастны к подрыву газопроводов «Северный поток». Об этом заявил секретарь Совета безопасности (СБ) России Николай Патрушев, передает ТАСС.

«США, используя украинский кризис, добились разрыва экономических отношений Европы с Россией и устранения экономических конкурентов», — рассказал он во время выездного совещания в Томске.

По его словам, США хотят решить свои экономические проблемы за счет других стран. В частности, Вашингтон подорвал «Северные потоки», чтобы Европа не могла получать газ из России.

Взрывы на «Северных потоках» произошли 26 сентября 2022 года. 8 февраля 2023 года американский журналист Сеймур Херш опубликовал статью, в которой заявил, что к диверсии на «Северных потоках» причастны США. Прокуратуре Швеции так и не удалось установить причастных к взрывам.

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      Виктория Кондратьева
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