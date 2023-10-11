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12:02, 11 октября 2023Мир

Швеции не удалось установить причастных к взрывам на «Северных потоках»

Прокуратура Швеции не установила причастных к взрывам на «Северных потоках»
Сюжет«Северный поток-2»:

Фото: Danish Defence Command / Forsvaret Ritzau Scanpix / Reuters

Прокуратуре Швеции не удалось установить причастных к взрывам на российских газпроводах «Северный поток 1» и «Северный поток 2». Об этом заявил министр обороны Швеции Пол Юнсон в разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вованом) и Алексеем Столяровым (Лексусом)., передает ТАСС.

«Мы маленькая страна. Мы хотим продолжать жить в мире. И мы должны стать полноправными членами НАТО. Вот какие выводы мы сделали», — добавил Юнсон.

Ранее президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос о виновниках взрывов на «Северных потоках», заявил, что необходимо искать тех, кто в этом заинтересован. Прежде всего речь идет об американских поставщиках энергоносителей. Об этом он заявил во время выступления на пленарной сессии Валдайского форума

По его мнению, американцы давно этого хотели и добились искомого результата. И то, чьими руками были осуществлены взрывы, уже не имеет никакого значения.

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    Виктория Кондратьева
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