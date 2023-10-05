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19:29, 5 октября 2023Мир

Путин назвал виновных во взрывах на «Северных потоках»

Путин: во взрывах на «Северных потоках» виноват тот, кто заинтересован

Фото: РИА Новости

Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос о виновниках взрывов на «Северных потоках», заявил, что необходимо искать тех, кто в этом заинтересован. Прежде всего, речь идет об американских поставщиках энергоносителей. Об этом он заявил во время выступления на пленарной сессии Валдайского форума, ее трансляция ведется на сайте форума.

«И, наконец, в ответ на вопрос, а кто же виноват, всегда нужно ответить на вопрос, кто заинтересован в этом? Заинтересован, конечно, американский поставщик энергоносителей на европейские рынок», — рассказал Путин.

По его мнению, американцы давно этого хотели и добились искомого результата. И то, чьими руками были осуществлены взрывы «уже не имеет никакого значения».

Ранее Путин, комментируя вывод российских войск из европейских стран в 1990-е годы заявил, что продолжать держать их там в те годы не было никакого смысла.

В ответ на вопрос о необходимости тех действий Путин выразил мнение, что «нет никакого смысла с помощью войск подавлять внутренние тенденции и цели в других странах, которые народ этих стран считает приоритетными для себя». Это касалось в том числе и восточноевропейских стран, пояснил президент. «Народы этих стран не хотели видеть их [войска] на своей территории», — добавил он.

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    Максим Габриелян
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