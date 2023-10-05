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19:03, 5 октября 2023Мир

Путин высказался о выводе российских войск из Европы в 90-е

Путин: продолжать держать российские войска в Европе в 90-е было бессмысленно

Фото: Борис Бабанов / РИА Новости

Президент России Владимир Путин, комментируя вывод российских войск из европейских стран в 1990-е годы заявил, что продолжать держать их там в те годы не было никакого смысла. Об этом он высказался на пленарной сессии Валдайского форума, трансляция ведется на сайте клуба.

В ответ на вопрос о необходимости тех действий Путин выразил мнение, что «нет никакого смысла с помощью войск подавлять внутренние тенденции и цели в других странах, которые народ этих стран считает приоритетными для себя». Это касалось в том числе и восточноевропейских стран, пояснил президент. «Народы этих стран не хотели видеть их [войска] на своей территории», — добавил он.

Путин также раскритиковал условия возвращения российских военных в те годы. «Наши войска уходили в чистое поле, с семьями. При этом каких-либо обязательств и правовых последствий вывода не было сформулировано советским и российским руководством», — высказался он.

Также российский лидер рассказал о планах в отношениях с Европой, отметив, что Москва не навязывает себя и «не захлопывает дверь».

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    Антон Похиляк
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