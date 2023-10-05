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18:50, 5 октября 2023Мир

Путин рассказал о планах России в отношениях с Европой

Путин: мы не навязываем себя Европе и не мы захлопываем дверь

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин во время выступления на пленарной сессии Валдайского форума рассказал о планах в отношениях с Европой, отметив, что Москва не навязывает себя и «не захлопывает дверь». Трансляция ведется на сайте мероприятия.

«Россия не собирается навязывать себя Европе. Не мы захлопываем дверь, а Европа создает железный занавес себе в убыток», — заявил российский лидер.

Он также прокомментировал выражение «окно в Европу», которым часто называют Санкт-Петербург. По мнению Путина, этот термин некорректен, так как «залезать все время в окно и рвать штаны — не лучшее занятие».

Ранее Путин заявил, что уровень жизни европейцев падает, а ситуация с производством в Европейском союзе катастрофична.

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    Максим Габриелян
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