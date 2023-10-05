Путин рассказал об обеднении европейцев

Путин заявил о падении уровня жизни европейцев и катастрофе с производством в ЕС

Уровень жизни европейцев падает, а ситуация с производством в Европейском союзе (ЕС) катастрофична. С таким заявлением выступил президент России Владимир Путин во время выступления на пленарной сессии Валдайского форума, трансляция ведется на сайте форума.

«Уровень жизни падает. За последние месяцы, по-моему, на 1,5 процента», — сказал он, отметив, что многие европейские производства «закрываются просто и переезжают в США» из-за высоких цен на энергоносители в ЕС.

Также Путин заявил, что многим европейцам напрочь отшибло память и совесть, они пытаются переписать историю Второй мировой войны.