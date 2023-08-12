Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:51, 12 августа 2023Мир

Херш рассказал об осведомленности Шольца о планах США взорвать «Северные потоки»

Херш: канцлер ФРГ Шольц знал о планах США устроить подрыв «Северных потоков»
Сюжет«Северный поток-2»:
Олаф Шольц

Олаф Шольц. Фото: Annegret Hilse / Reuters

Канцлер Германии Олаф Шольц был осведомлен о намерении американской стороны устроить диверсию на российских газопроводах «Северный поток». Об этом в своей статье на платформе Substack написал американский журналист Сеймур Херш.

Он указал, что в феврале прошлого года немецкий политик остановил процесс сертификации «Северного потока — 2», хотя трубопровод к тому моменту был загружен газом для доставки в Германию. По словам Херша, данное решение было принято по настоянию американского президента Джо Байдена.

Он подчеркнул, что разрушение российских газопроводов негативно отразилось на экономике Германии. Как отметил журналист, дефицит российского газа привел к росту цен на энергоносители. Немцы крайне недовольны экономическим кризисом в стране, что подтверждают результаты опросов общественного мнения, добавил он.

При этом, пишет Херш, в местных СМИ активно обсуждается «внутренняя политическая борьба по поводу национальной политики субсидирования отопления домов и предприятий», однако игнорируется главная причина кризиса — подрыв американской стороной «Северных потоков».

В феврале Херш опубликовал статью, в которой заявил, что к диверсии на «Северных потоках» причастны США. По версии журналиста, операцию провели Военно-морские силы (ВМС) США, для установки бомб использовали подлодки.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    Выселенные среди ночи из турецких отелей дети вернулись в Россию

    Посол РФ заявил о ненадежности американоцентричной финансовой системы

    Раскрыт процент несчастных москвичей

    В США потребовали от Байдена отозвать запрос о помощи Украине

    Время наступления России на Купянск назвали неблагоприятным для Украины

    Посол Антонов назвал провальной санкционную политику США против России

    Вашингтон разорвал соглашение по поставкам стали из России

    Херш рассказал об осведомленности Шольца о планах США взорвать «Северные потоки»

    В России утвердили порядок расчета оплаты больничного для участников СВО

    Молдаван задержали в Одессе за попытку вывезти украинцев за границу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости