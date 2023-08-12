Херш рассказал об осведомленности Шольца о планах США взорвать «Северные потоки»

Херш: канцлер ФРГ Шольц знал о планах США устроить подрыв «Северных потоков»

Канцлер Германии Олаф Шольц был осведомлен о намерении американской стороны устроить диверсию на российских газопроводах «Северный поток». Об этом в своей статье на платформе Substack написал американский журналист Сеймур Херш.

Он указал, что в феврале прошлого года немецкий политик остановил процесс сертификации «Северного потока — 2», хотя трубопровод к тому моменту был загружен газом для доставки в Германию. По словам Херша, данное решение было принято по настоянию американского президента Джо Байдена.

Он подчеркнул, что разрушение российских газопроводов негативно отразилось на экономике Германии. Как отметил журналист, дефицит российского газа привел к росту цен на энергоносители. Немцы крайне недовольны экономическим кризисом в стране, что подтверждают результаты опросов общественного мнения, добавил он.

При этом, пишет Херш, в местных СМИ активно обсуждается «внутренняя политическая борьба по поводу национальной политики субсидирования отопления домов и предприятий», однако игнорируется главная причина кризиса — подрыв американской стороной «Северных потоков».

В феврале Херш опубликовал статью, в которой заявил, что к диверсии на «Северных потоках» причастны США. По версии журналиста, операцию провели Военно-морские силы (ВМС) США, для установки бомб использовали подлодки.