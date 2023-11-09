Россия обвинила Запад в нежелании наказать виновных в подрыве «Северного потока»

Небензя заявил о нежелании Запада наказать виновных в подрыве «Северного потока»

Постпред России при ООН Василий Небензя обвинил западных членов Совбеза организации в нежелании наказать виновных в подрыве газопровода «Северный поток». Его слова приводит РИА Новости.

СБ ООН не принял проект заявления по этому вопросу, представленный Москвой. Как отметил дипломат, документ стал бы мощным сигналом о недопустимости атак против крупной подводной газопроводной инфраструктуры. Тем не менее, не все участники разделили подобную позицию, текст заявления не получил консенсусной поддержки.

Небензя отметил, что в проекте подчеркивалась важность оперативного завершения расследований Дании, Швеции и Германии, однако члены Совбеза усмотрели в этом давление на власти трех государств и захотели убрать призыв к сотрудничеству с Россией.

«Мы были озадачены аргументами западных коллег. И, что еще больше поражает, некоторые из наших западных коллег предложили убрать формулировку о необходимости привлечения к ответу за теракт на "Северном потоке" и привлечения виновников к ответу», — сказал дипломат.

Небензя также заявил, что Москва глубоко обеспокоена тем, что спустя год после подрыва российских газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2» виновные в этом не установлены. Он указал на то, что распространяемые в западных СМИ данные «намеренно лишь отвлекают внимание международного сообщества от установления фактов вокруг этого вопроса».