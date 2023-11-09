Небензя высказался о ходе расследования подрыва «Северных потоков»

Небензя: Россия обеспокоена ходом расследования подрыва «Северных потоков»

Москва глубоко обеспокоена тем, что спустя год после подрыва российских газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2» виновные в этом не установлены. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, пишет ТАСС.

По его словам, российская сторона обеспокоена ходом расследования инцидентов. «Спустя год после атаки на "Северные потоки" мы до сих пор не имеем никакой конкретной информации о расследованиях, не говоря уже о каких-либо их выводах», — высказался он.

Он указал на то, что распространяемые в западных СМИ данные «намеренно лишь отвлекают внимание международного сообщества от установления фактов вокруг этого вопроса».

Взрывы на «Северных потоках» произошли 26 сентября 2022 года. 8 февраля 2023 года американский журналист Сеймур Херш опубликовал статью, в которой заявил, что к диверсии на «Северных потоках» причастны США. Прокуратуре Швеции так и не удалось установить причастных к взрывам.