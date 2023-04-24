СБУ задержала бывшего разведчика за вербовку россиян

На Украине задержали экс-разведчика Червинского из-за обстрела аэродрома Канатово

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала бывшего сотрудника Главного управления разведки Романа Червинского из-за инцидента с обстрелом аэродрома Канатово в Кировоградской области в июле 2022 года. Об этом сообщает издание «Украинская правда» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По версии СБУ, мужчина пытался договориться с российским пилотом о краже самолета ВС РФ. Завербованный пилот заявил, что согласен перейти на сторону Украины, однако в действительности это позволило Вооруженным силам РФ получить данные о размещении на аэродроме личного состава и самолетов ВСУ. Впоследствии ВС РФ нанесли ракетный удар, уничтожили командира воинской части и ранили 17 украинских военнослужащих, добавили в ведомстве.

В СБУ заявили, что операция проводилась Червинским самовольно, без одобрения соответствующих ведомств. Суд изберет фигуранту меру пресечения 25 апреля. Офис генпрокурора заявил, что будет ходатайствовать об аресте.

Ранее глава СБУ Василий Малюк назвал военного негодяем и заявил, что Червинский должен понести наказание за гибель украинских военнослужащих.