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В Киеве рассказали об операции по вывозу «ценного свидетеля» по делу MH17 из ДНР

Экс-разведчик Червинский: Нидерланды давно планировали вывоз Владимира Цемаха из ДНР
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Фото: Mission of Russia EU / Global Look Press

Бывший украинский разведчик Роман Червинский рассказал об операции Нидерландов по вывозу из ДНР бывшего начальника ПВО в городе Снежное Владимира Цемаха, который считается ценным свидетелем по делу о крушении Boeing MH17 в Донбассе в 2014 году. Об этом сообщает РИА Новости.

Как рассказал в эфире телеканала «Украина» Червинский, который был одним из руководителей операции по задержанию Цемаха, Нидерланды давно и не один год планировали операцию по доставке Цемаха на подконтрольную Киеву территорию и даже обращались к властям в Киеве за помощью. «Они даже рассматривали возможность проникнуть на территорию Снежного, где он проживал, проникнуть туда на двух вертолетах, захватить его и вывезти. Они хотели это делать, потому что он был настолько важен», — сказал экс-разведчик.

При этом Червинский повторил уже ранее опровергнутые тезисы о причастности России к катастрофе MH17. Так, он заявил, что Цемах выставлял комплекс «Бук» на позицию, якобы с которой был осуществлен выстрел, запущена ракета и сбит Boeing, а также «сотрудничал с российским командованием и вывел этот российский экипаж с территории за границу, чтобы можно было скрыть российское участие в этом».

Ранее представитель Bellingcat (внесен Минюстом России в список иностранных агентов) Христо Грозев рассказал, что Запад оказывал давление на Киев из-за Цемаха, поскольку его считали очень ценным свидетелем прокуроры и следователи по делу об авиакатастрофе.

В конце ноября стало известно, что Нидерланды захотели инициировать новое разбирательство против России по делу о крушении рейса MH17. Окончательное решение по подаче иска против России в ИКАО будет принято новым кабмином Нидерландов.

В июне 2019 года сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) похитили Цемаха из его квартиры в Снежном и вывезли в Киев. Он сентябре он приехал в Россию после обмена заключенными между Москвой и Киевом по формуле «35 на 35».

Boeing 777 «Малайзийских авиалиний», летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года на территории, которую контролировала самопровозглашенная Донецкая народная республика (ДНР). Погибли 298 человек. Следствие считает, что к авиакатастрофе причастны бывший министр обороны ДНР Игорь Гиркин (Стрелков) и трое его подчиненных — Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко. Их обвиняют в доставке из России на Украину ЗРК «Бук», из которого и был сбит лайнер. Россия отрицает любую причастность к крушению MH17.

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