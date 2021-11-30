RTL Nieuws: Нидерланды задумались о новом разбирательстве против России по делу MH17

Нидерланды захотели инициировать новое разбирательство против России по делу о крушении рейса MH17 на востоке Украины в июле 2014 года. Об этом сообщает телеканал RTL Nieuws со ссылкой на анонимные источники.

Планируется подготовить юридическую процедуру в Международной организации гражданской авиации ООН (ИКАО). Вопрос будет стоять на повестке нового правительства, находящегося в стадии формирования.

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Источники считают новую процедуру многообещающей для Нидерландов. По их мнению, Москва нарушила Чикагскую конвенцию, согласно которой страны обязаны обеспечивать безопасность гражданской авиации.

Окончательное решение по подаче иска против России в ИКАО будет принято новым кабмином Нидерландов.

Крушение рейса MH17

Boeing 777 «Малайзийских авиалиний», который следовал из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года на территории, которую контролировала самопровозглашенная Донецкая народная республика (ДНР). Погибли 298 человек.

Следствие считает, что к авиакатастрофе причастны бывший министр обороны ДНР Игорь Гиркин (Стрелков) и трое его подчиненных — Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко. Их обвиняют в доставке из России на Украину ЗРК «Бук», из которого и был сбит лайнер.

Обвинение Москвы

В июле 2020 года Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) получил иск правительства Нидерландов против России из-за сбитого над Донбассом в 2014 году малайзийского Boeing MH17. Власти Нидерландов заявили, что «хотят добиться правды, справедливости и ответственности» по делу о гибели 298 человек.

В том же месяце министерство иностранных дел Украины призвало Россию признать свою ответственность за крушение малайзийского Boeing MH17. Украинская сторона пообещала сделать все возможное для установления справедливости и наказания виновных. В ведомстве заверили, что принимают меры в рамках процесса в Международном суде ООН для привлечения Москвы к ответственности за нарушение обязательств по Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма.

Ранее Украина и Евросоюз (ЕС) выступили с совместным заявлением, в котором призвали Россию «признать ответственность» за крушение малайзийского Boeing 777, а также продолжать трехсторонние переговоры с Австралией и Нидерландами «и приложить максимальные усилия для привлечения виновных к ответственности за сбитие рейса MH17».

Позиция России

Москва отрицает любую причастность к крушению MH17. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва предоставила все данные с радаров по MH17, в то время как Киев отказывается отдавать информацию со своих радиотехнических систем слежения, а также переговоры с диспетчером.

По его словам, Украина ссылается на то, что якобы во время крушения все радары у них были выключены.

Посол России в Нидерландах Александр Шульгин в свою очередь отреагировал на заявления об угрозах свидетелям по делу MH17. По его словам, эти заявления безосновательны и высосаны из пальца. Он также отметил, что следствие игнорирует некоторые обстоятельства по делу MH17. По его мнению, это двойные стандарты.

Очень однобоко действуют следователи, игнорируют важные материалы, которые представляет российская сторона. Охотно, без всякой проверки верят украинским представителям Александр Шульгин посол России в Нидерландах

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что призывы к России признать вину за крушение рейса MH17 в небе над Донбассом в июне 2014 года неуместны и недопустимы. Он напомнил, что авиакатастрофа произошла в небе над Украиной.

Обвиняемые

В сентябре стало известно, что граждане России Игорь Гиркин (Стрелков), Олег Пулатов, Сергей Дубинский и украинец Леонид Харченко не явились на слушания по делу о крушении Boeing 777.

По словам председательствующего судьи Хендрика Стинхейса, власти России отказали в допросе граждан, а украинская сторона заявила, что не знает о местонахождении Харченко. По его словам, все четверо обвиняемых имеют право выступить в суде.

Судья пообещал изучить дополнительные материалы, которые были предоставлены следствием: допросы свидетелей и заключения экспертов относительно поступивших ранее аудиозаписей.