Кремль ответил на призывы к России признать вину за крушение MH17

Призывы к России признать вину за крушение рейса MH17 в небе над Донбассом в июне 2014 года неуместны и недопустимы. Так ответил на соответствующий вопрос официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает в среду, 13 октября, РИА Новости.

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Он напомнил, что авиакатастрофа произошла в небе над Украиной.

Ранее Украина и Евросоюз (ЕС) выступили с совместным заявлением, в котором призвали Россию «признать ответственность» за крушение малайзийского Boeing 777, а также продолжать трехсторонние переговоры с Австралией и Нидерландами «и приложить максимальные усилия для привлечения виновных к ответственности за сбитие рейса MH17».

Boeing 777 «Малайзийских авиалиний», следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года на территории, которая находилась под контролем самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли.

Международная следственная группа в 2019 году обвинила в причастности к крушению самолета экс-министра обороны ДНР Игоря Гиркина (Стрелкова) и троих его подчиненных — Сергея Дубинского, Олега Пулатова и Леонида Харченко. Гиркин, Дубинский и Пулатов — россияне, Харченко — украинец. Якобы они доставили из России на Украину ЗРК «Бук», из которого, по версии следствия, и был сбит лайнер.

Россия отрицает любую причастность к крушению MH17. Глава МИД Сергей Лавров в конце сентября, в частности, напомнил, что Москва предоставила все данные с радаров по MH17, а Киев отказывается предоставлять информацию со своих радиотехнических систем слежения и переговоры с диспетчером.