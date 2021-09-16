Украину обвинили в попытке снять с себя ответственность за катастрофу рейса MH17

Мать погибшего в катастрофе MH17 обвинила Киев в попытках снять с себя ответственность

Украина виновата в том, что не закрыла небо над своей территорией во время ведения боевых действий в Донбассе, и в попытках снять с себя ответственность за катастрофу авиарейса MH17. Об этом заявила нидерландка Плони Айтерлинде, мать одного из пассажиров, погибших в авиакатастрофе, передает РИА Новости. Ее слова прозвучали на слушаниях по делу MH17, которые проходят в онлайн-формате.

Айтерлинде также указала на вину компании «Малайзийские авиалинии», которая продолжала полеты над Донецкой областью, где в период острой фазы конфликта на украинском Юго-Востоке разбился Boeing 777.

«Вы [правительство Украины] пренебрегли вероятностью, что повстанцы могут использовать оружие дальнего радиуса действия. Вы могли выбрать не рисковать, но вы решили иначе», — сказала женщина, обращаясь к Киеву. Также она повторила обвинения в адрес России, не раз отвергнутые Кремлем.

Ранее сообщалось, что в апреле голландские журналисты нашли подтверждение версии о причастности комплекса «Бук» к крушению рейса «Малайзийских авиалиний» MH17 с 298 пассажирами на борту под Донецком в июле 2014 года.

Пассажирский Boeing 777 компании «Малайзийские авиалинии», следовавший рейсом MH-17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины. В авиакатастрофе погибло 298 человек из десяти стран.