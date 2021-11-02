Россия отреагировала на заявления об угрозах свидетелям по делу MH17

Заявления о том, что кто-то угрожает семьям жертв крушения малазийского Boeing 777 в Донбассе в 2014-м, являются безосновательными и высосанными из пальца. Об этом заявил посол РФ в Нидерландах Александр Шульгин, сообщает РИА Новости.

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По его словам, следствие также игнорирует некоторые обстоятельства по делу MH17. «Очень однобоко действуют следователи, игнорируют важные материалы, которые представляет российская сторона. Охотно, без всякой проверки верят украинским представителям», — сказал он. По мнению российского дипломата, это двойные стандарты.

Ранее адвокат Сабине тен Дуссхате, представляющая интересы обвиняемого по делу Олега Пулатова, заявила, что решение прокуратуры Нидерландов не включать в досье показания свидетеля о том, что самолет не мог быть сбит из зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Бук», вызывает серьезные вопросы.

Boeing 777, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился на востоке Украины в июле 2017 года. На борту находились 298 человек, они погибли. По мнению следователей, к авиакатастрофе причастны Пулатов, а также граждане России Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский и украинец Леонид Харченко. Их подозревают в содействии передвижению ЗРК «Бук», из которого, по версии суда, был сбит лайнер. Москва отрицает свою причастность к крушению самолета.