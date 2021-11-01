«Алмаз-Антей» предоставил ответы по делу о крушении MH17

«Алмаз-Антей» предоставил защите по делу о крушении MH17 ответы на письменные вопросы

Российский оборонный концерн «Алмаз-Антей» предоставил защите по делу о крушении Boeing 777 (рейс MH17) в Донбассе в 2014 году ответы на их письменные вопросы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судью.

В понедельник, 1 ноября, в особо охраняемом судебном комплексе Схипхол в Нидерландах возобновились слушания по делу об авиакатастрофе.

«Вопросы защиты, сформулированные в письменной форме, были переданы эксперту "Алмаз-Антея". На эти вопросы были предоставлены исчерпывающие ответы», — сказала судья.

В июне защита обвинила прокуратуру в искажении данных, предоставленных концерном «Алмаз-Антей» по делу MH17. «Обвинение заявило, что "Алмаз-Антей" решил не предоставлять ранние отчеты, вместо этого они предоставили новые, в которых не было учтено их собственное расследование. Это не так», — сказала адвокат Сабине тен Дуссхате.

Суд по делу о крушении самолета начался 9 марта 2020 года в Нидерландах. По нему проходят четыре фигуранта: россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова представляет международная группа, состоящая из двух голландских и одного российского адвоката. Остальных судят заочно.

Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился на востоке Украины 17 июля 2014 года. На борту находились 298 человек, все они погибли. Предполагается, что обвиняемые по делу имеют отношение к перемещению комплекса «Бук», из которого, вероятно, был сбит лайнер.