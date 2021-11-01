Защита по MH17 обвинила прокуратуру Нидерландов в утаивании информации

Решение прокуратуры Нидерландов не включать в досье по делу о крушении малайзийского Boeing 777 в Донбассе в 2014-м показания свидетеля о том, что самолет не мог быть сбит из зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Бук», вызывает серьезные вопросы. Об этом заявила адвокат Сабине тен Дуссхате, представляющая интересы обвиняемого Олега Пулатова. Ее цитирует ТАСС.

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Представитель стороны защиты обвинила голландскую прокуратуру в намеренном утаивании информации. Она усомнилась в прозрачности критериев, по которым оцениваются данные по делу. «Кто знает, какая еще там может быть информация, которая имеет важное значение, но была отсеяна прокуратурой как нерелевантная, поэтому не попала в поле зрения суда и защиты», — подчеркнула адвокат.

По словам тен Дуссхате, защита запросила у прокуратуры всю информацию по делу MH17, которая есть в их распоряжении. Отмечается, что в предоставлении доступа к указанным данным стороне защиты уже было неоднократно отказано.

Ранее сообщалось, что российский оборонный концерн «Алмаз-Антей» предоставил защите по делу о крушении Boeing 777 в Донбассе в 2014-м ответы на их письменные вопросы. 1 ноября в особо охраняемом судебном комплексе Схипхол в Нидерландах возобновились слушания по делу об авиакатастрофе.

Boeing 777, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился на востоке Украины 17 июля 2014 года. На борту находились 298 человек, все они погибли. Следователи считают, что к авиакатастрофе помимо Пулатова причастны граждане России Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский и украинец Леонид Харченко. Их подозревают в содействии передвижению ЗРК «Бук», из которого, по версии суда, был сбит лайнер. Москва отрицает свою причастность к крушению самолета.