Гражданин Нидерландов Эверт ван Зайтвелд, у которого при крушении малайзийского Boeing 777 над Донбассом погибли двое детей, указал на магию числа семь в ситуации с самолетом. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я бы хотел объяснить, что означает число 7. Это цифра символизирует завершенность», — заявил отец жертв. Он отметил, что семерка была в наименовании рейса — MH17, который выполнялся авиакомпанией на протяжении 17 лет и потерпел крушение 17 июля 2014-го. Голландец обратил внимание, что в результате катастрофы пострадали 17 стран, а в модели самолета Boeing 777 «роковое» число повторялось трижды.

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Зайтвелд рассказал о своей убежденности в том, что рейс сбили намеренно для изменения хода конфликта на востоке Украины. По его мнению, виновники трагедии специально выбрали MH17, связанный с Нидерландами и Малайзией. «Обе страны слишком малы для геополитических игр. Если бы был сбит гражданский самолет одной из ведущих держав, предполагаю, что ответ был бы другим», — заключил голландец.

9 сентября возобновились слушания по делу о крушении малайзийского Boeing. Сообщалось, что голландцы Робб и Селена Фредрикс принесли на судебное заседание урну с прахом своего сына, погибшего в авиакатастрофе рейса MH17. Мать жертвы принесла небольшой кусок обгоревшей ткани — кусочек блузки, в которой была девушка ее сына, также погибшая при крушении.

Boeing 777, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился на востоке Украины 17 июля 2014 года. На борту находились 298 человек, все они погибли. Следователи считают, что к авиакатастрофе причастны граждане России Игорь Гиркин (Стрелков), Олег Пулатов, Сергей Дубинский и украинец Леонид Харченко. Их подозревают в содействии передвижению ЗРК «Бук», из которого, по версии суда, был сбит лайнер. Москва отрицает свою причастность к крушению самолета.