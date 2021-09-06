Суд объявил даты вынесения вердиктов по делу MH17

Вердикты по делу о крушении Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, летевшего рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, могут быть вынесены до конца 2022 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на председательствующего судью Хендрика Стейнхейса.

Среди предполагаемых дат — 22 сентября, 17 ноября или 15 декабря.

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Отмечается, что в суд под Амстердамом начали прибывать родственники жертв крушения лайнера — им впервые дадут возможность выступить на слушаниях.

Ранее в сентябре совместная следственная группа (ССГ), которая занимается расследованием крушения малайзийского Boeing на Украине, предложила России поделиться данными, которые касаются возможной доставки зенитного ракетного комплекса ЗРК «Бук» с территории РФ. Следствие также предлагает сотрудничество российским военнослужащим, у которых могут быть данные по передвижениям комплекса.

Boeing 777, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился на востоке Украины 17 июля 2014 года. На борту находились 298 человек, все они погибли. Следователи считают, что к авиакатастрофе причастны граждане России Игорь Гиркин (Стрелков), Олег Пулатов, Сергей Дубинский и украинец Леонид Харченко. Их подозревают в содействии передвижению ЗРК «Бук», из которого, по версии суда, был сбит лайнер.

Москва отрицает свою причастность к крушению самолета.